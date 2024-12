video suggerito

Chi è Zeudi Di Palma, ex Miss Italia e nuova concorrente del Grande Fratello Zeudi Di Palma sarà una delle nuove concorrenti del Grande Fratello. Ha 23 anni, è originaria di Scampia (Napoli) e ha vinto il titolo di Miss Italia nel 2021. Per quanto riguarda la sua vita privata, non si hanno al momento informazioni precise. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Elisabetta Murina

Zeudi Di Palma sarà una nuova concorrente del Grande Fratello 2024. Ha 23 anni, originaria del quartiere di Scampia a Napoli, vincitrice del titolo di Miss Italia nel 2021, entrerà nella Casa più spiata di Italia nella puntata di lunedì 2 dicembre. Con lei ci saranno altri nuovi inquilini, come Bernardo Cherubini e il nip Emanuele Fiori.

Chi è Zeudi Di Palma, da Miss Italia a Big Show fino al Grande Fratello

Nata nel 2001 a Napoli, nel quartiere di Scampia, Zeudi Di Palma ha mosso i primi passi nel mondo della moda a 12 anni, quando ha partecipato come modella all'evento Le Vele. Ha anche lavorato come maschera al teatro San Carlo e si è diplomata al liceo scientifico. Dopo aver vinto la fascia di Miss Napoli, nel 2021 è arrivata al concorso di Miss Italia, che l'ha incoronata vincitrice, con una cerimonia che è stata rimandata al 2022 a causa del Covid. Nel 2022 ha debuttato in tv al fianco di Enrico Papi nel programma Mediaset Big Show, che l'ha fatta conoscere a un pubblico sempre più ampio. A due anni di distanza è pronta a mettersi alla prova con una nuova avventura: sarà una delle concorrenti del Grande Fratello 2024 ed entrerà nella Casa nella puntata del 2 dicembre.

La vita privata di Zeudi Di Palma

Per quanto riguarda la sua vita privata, non si hanno ad oggi informazioni precise. Guardando sul suo profilo Instagram, seguito da oltre 30mila followers, non ci sono foto che fanno pensare a una persona speciale nella sua vita. Basandosi solo sui social, quindi, l'ex Miss Italia potrebbe essere single e magari trovare l'amore proprio nella casa del Grande Fratello. Sui suoi social condivide numerosi scatti di sé, della sua quotidianità e del suo lavoro.