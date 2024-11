video suggerito

Nuovi concorrenti nella casa del GF: “Entreranno Zeudi Di Palma, Maria Monsè e la figlia Perla Maria” Stando ad alcune indiscrezioni, sono attesi nuovi ingressi nella casa del Grande Fratello. Si tratterebbe dell’ex Miss Italia Zeudi Di Palma, della showgirl Maria Monsé con la figlia maggiorenne Perla Maria e Bernardo Cherubini, fratello maggiore di Jovanotti. Sarebbe un tentativo, da parte del reality, per creare nuove dinamiche e risollevare gli ascolti in calo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Elisabetta Murina

Previsti nuovi ingressi nella Casa del Grande Fratello. Stando a quanto riportano Davide Maggio e TvBlog, quattro nuovi inquilini varcheranno la porta rossa di Cinecittà, pare nel tentativo di creare nuove dinamiche nel reality e risollevare gli ascolti, sempre più in calo nelle ultime settimane. Ecco di chi si tratta.

Zeudi Di Palma al GF: "Rivalità con Shaila nella Casa"

Tra i nuovi ingressi attesi nella Casa del GF, secondo DavideMaggio.it, ci sarà Zeudi Di Palma. La ragazza, 23 anni, originaria del quartiere Scampia di Napoli, ha vinto il titolo di Miss Italia nel 2021 e negli ultimi anni è già apparsa in tv al fianco di Enrico Papi. Il suo arrivo potrebbe creare nuove dinamiche tra gli inquilini, specialmente tra le coppie finora nate. In particolare, potrebbe esserci il tentativo di creare una sorta di ‘rivalità‘ con l'ex velina di Striscia La Notizia Shaila Gatta, vicina a Lorenzo Spolverato e con un vissuto simile al suo.

Altri tre nuovi ingressi: Perla Maria e la figlia, Bernardo Cherubini

Secondo TvBlog, oltre a Zeudi Di Palma, nella Casa entrerà anche una coppia madre-figlia. Si tratta di Maria Monsè e della figlia Perla Maria, che lo scorso agosto è diventata maggiorenne. La showgirl aveva già partecipato al reality nel 2018, nella terza edizione vip condotta da Ilary Blasi. È probabile che le due, così come le Non è la Rai, giochino come concorrente unico. Previsto l'arrivo anche di Bernardo Cherubini, attore e fratello maggiore del noto cantante Lorenzo Cherubini, conosciuto come Jovanotti.