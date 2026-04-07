Chi è Zeudi Di Palma, ex Miss Italia ospite stasera a Belve: da Scampia al successo del Grande Fratello

Zeudi Di Palma ha 24 anni e viene da Scampia. Già Miss Italia e reduce da un’esperienza intensa al Grande Fratello 2024-2025, si siede di fronte a Francesca Fagnani a Belve per un faccia a faccia che promette di sviscerare i nodi più controversi della sua ascesa pubblica, tra i successi su Twitch e le polemiche sulle raccolte fondi organizzate dai suoi fan.

Stasera, 7 aprile 2026, il salotto di Belve ospita uno dei personaggi più divisivi e seguiti degli ultimi anni: Zeudi Di Palma. La 24enne napoletana, già Miss Italia 2022 e reduce da un’esperienza intensa al Grande Fratello 2024-2025, si siede di fronte a Francesca Fagnani per un faccia a faccia che promette di sviscerare i nodi più controversi della sua ascesa pubblica, tra i successi su Twitch e le polemiche sulle raccolte fondi organizzate dai suoi fan.

Le origini: la vita a Scampia e il riscatto a Miss Italia

Zeudi Di Palma nasce e cresce a Scampia, all’ombra delle Vele. Un’infanzia segnata dall’assenza della figura paterna – che ha abbandonato la famiglia quando lei aveva solo due anni – e dalla forza della madre, attiva nel sociale con l'associazione "La lampada di Scampia". Prima di diventare la terza streamer al mondo su Twitch e scalare i vertici dei reality, la giovane ha lavorato sul territorio per offrire alternative alla strada ai ragazzi del quartiere, portando poi quel bagaglio di resilienza fino alla corona di Miss Italia nel 2022.

Zeudi Di Palma a Miss Italia 2022

Il fenomeno Grande Fratello e il potere della fanbase

La vera esplosione mediatica, però, arriva con la partecipazione al Grande Fratello 2024-2025. All'interno della Casa, Di Palma ha diviso l'opinione pubblica: da una parte un carattere spigoloso e una storia personale intensa, dall'altra una bellezza che ha stregato milioni di follower. Nonostante non sia uscita vincitrice dal programma, il suo "esercito" di fan (estremamente attivo su piattaforme come Twitch e Discord) ha dimostrato una fedeltà senza precedenti, arrivando a condizionare le dinamiche del televoto e organizzando raccolte fondi per mesi, trasformandola in una delle concorrenti più influenti della storia recente del reality.

La vita sentimentale: dalla "ship" con Helena Prestes all'amore di oggi

Il percorso sentimentale della napoletana è stato spesso al centro del gossip. Durante la sua permanenza al Grande Fratello, i fan avevano sognato una possibile relazione con Helena Prestes. La loro "ship" (battezzata dai social come le #Zelena) era nata da un’amicizia profonda, fatta di una vicinanza fisica che avevano alimentato i rumor su un possibile flirt mai del tutto confermato ma vissuto intensamente sotto le telecamere. Oggi la situazione è cambiata: Zeudi ha trovato una nuova stabilità affettiva accanto a Scarlett, modella e podcaster. Proprio a Belve l'influencer affronterà il tema della sua sessualità, respingendo l'accusa di averla usata in modo strategico.

Helena Prestes e Zeudi Di Palma al Grande Fratello

L'intervista a Belve

Dalle anticipazioni della puntata di stasera, emerge una donna pronta a difendersi dalle accuse più feroci. Uno dei temi caldi riguarda il "fondo" da 50mila euro raccolto dalla sua fanbase mondiale dopo la finale del GF: "Sì, quei soldi sono arrivati e li ho usati nel modo migliore: per studiare recitazione", confessa alla Fagnani. Non mancano momenti di provocazione, come quando racconta la sua attività di tatuatrice e rivela il lavoro più bizzarro mai eseguito: "Il tatuaggio più strano che ho fatto? Una vagina disegnata sul corpo dell'ex di Chanel Totti".