Zeudi Di Palma a Belve: “I 50mila euro che mi hanno donato dopo il GF? Usati per studiare recitazione”

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Tra le interviste della prima puntata di Belve del 7 aprile, quella a Zeudi Di Palma, ex Miss Italia e concorrente del Grande Fratello, personaggio accompagnato da un seguito enorme, terza streamer al mondo su Twitch che ha fatto discutere proprio per il supporto molto fidelizzato sui social.

L’influencer si è raccontata a Francesca Fagnani, raccontando la sua infanzia difficile a Scampia e parlando pubblicamente della sua omosessualità, tenuta nascosta per anni: “A quattordici, quindici ero sicura ma non mi accettavo […] Nascere e crescere in un contesto in cui, vuoi o non vuoi, c’è una chiusura mentale… Anche io mi ero fermata agli stereotipi, la mia prima relazione è stata con un ragazzo”.

I soldi ricevuti dalla fanbase dopo il Grande Fratello

Zeudi Di Palma si è aperta con la conduttrice parlando per la prima volta della vicenda del controverso fondo che la sua fanbase mondiale ha deciso di raccogliere dopo la finale del Grande Fratello per attribuirle il valore del premio non vinto: “Questo fondo Zeudi di 50mila euro è arrivato?” domanda Fagnani. “Si, e l’ho usato nel modo migliore”, risponde la modella più divisiva che poi affronta le domande della giornalista: “Ma non è troppo? Non si è sentita a disagio? O di dire ai suoi fan: non ricevo soldi, mandateli a un’altra causa?” chiede Fagnani diretta, e l’influencer confida “È troppo, certo, ma ho utilizzato quei soldi bene, per studiare recitazione. All’inizio volevo restituire, sono stata molto attaccata, poi mi hanno fatto riflettere: puoi aiutare altri e aiutare te stessa con gli studi”.

Zeudi e la sua omosessualità: "L'ho capito a 12 anni"

La giornalista chiede conto delle polemiche nate intorno all’accusa rivolta alla modella di aver sfruttato la sua sessualità. “L’hanno accusata di usare in modo strategico la sua sessualità”, nota Fagnani, e di Palma confessa “È una cosa che mi ha molto ferita: i passaggi di scoperta, accettazione e rivelazione della mia sessualità sono durati anni, e quelle persone non li hanno proprio calcolati”. E ancora, Fagnani “come si spiega quegli attacchi?” l’influencer dice: “le persone non sono pronte ad associare che io sia omosessuale in un corpo così femminile”. Di Palma racconta a Fagnani: “A dodici anni ero già consapevole della mia omosessualità ma ci sono voluti anni perché lo dicessi, mi sentivo le catene sociali”. tra le varie questioni affrontate, anche il suo ruolo da tatuatrice: “Il tatuaggio più strano che ho fatto? Una vagina all’ex di Chanel Totti”.