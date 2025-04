The couple, Elena Barolo e Thais Wiggers eliminate: è la prima coppia fuori dal gioco, le percentuali del televoto

video suggerito

Elena Barolo e Thais Wiggers sono state eliminate da The Couple nella puntata trasmessa lunedì 28 aprile. Hanno perso la sfida al televoto con Pierangelo Greco e Jasmine Carrisi. Le percentuali del televoto.

A cura di Daniela Seclì

La puntata di The Couple trasmessa lunedì 28 aprile ha portato a un verdetto importante: la prima eliminazione. A sfidarsi sono state due coppie: Jasmine Carrisi e Pierangelo Greco contro Thais Wiggers ed Elena Barolo. Ad avere la peggio sono state Thais ed Elena che sono state eliminate.

Thais Wiggers ed Elena Barolo eliminate da The Couple

Ilary Blasi ha invitato in studio le due coppie in nomination per un confronto tra loro prima del verdetto. Pierangelo ha spiegato che non c'è stato alcun attrito con la coppia "rivale". È vero che Thais li ha bacchettati perché ridevano durante la notte, ma questo non ha portato il loro rapporto a incrinarsi. L'ex velina di Striscia la Notizia ha confermato: "Mi hanno rispettato e hanno fatto silenzio, sono stati bravissimi". La conduttrice ha chiesto a Jasmine Carrisi: "Cos'hanno più di voi Thais e Elena?". La figlia di Al Bano e Loredana Lecciso ha replicato: "Elena è una ventata di freschezza e simpatia. Thais è molto profonda". La conduttrice, allora, ha chiesto a Thais e Elena perché il pubblico dovrebbe votare loro. Barolo ha replicato: "Perché le veline stanno all'Italia come la pizza margherita". Poi, è arrivato il verdetto. Thais Wiggers e Elena Barolo sono state eliminate.

Le percentuali del televoto della prima eliminazione

Elena Barolo e Thais Wiggers, sebbene comprensibilmente deluse, hanno accettato con la giusta calma il verdetto del televoto. Antonino Spinalbese non si è trattenuto: "Avrei preferito un risultato diverso". Francesca Barra ha commentato: "Credo che la coppia composta da Pierangelo e Jasmine incuriosisca il pubblico. Probabilmente gli spettatori vorranno vedere l'evolversi di alcune dinamiche tra loro". Ecco le percentuali del televoto (gli spettatori hanno replicato alla domanda "Chi vuoi salvare?"):

Pierangelo Greco e Jasmine Carrisi 59,08%;

Thais Wiggers e Elena Barolo 40,92%.