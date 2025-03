video suggerito

Ciacci: “Qualcuna non si presenta alle prove di Ne vedremo delle belle”, ma è Angela Melillo che è al suo fianco Giovanni Ciacci a La Volta Buona parla di tensioni nello show di Carlo Conti. Nessuna assenza ingiustificata alle prove, ma emerge la rivalità storica tra le ex prime donne del Bagaglino, con Angela Melillo che svela: “Una mi mise in ultima fila”. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

Gossip con smentita a La Volta Buona. A Giovanni Ciacci gli è arrivata una soffiata "croccantina" tra un blocco pubblicitario e l'altro. Nello studio della padrona di casa, Caterina Balivo, lo storico costumista e personaggio televisivo rivela della tensione dietro le quinte dello show "Ne vedremo delle belle" di Carlo Conti. Ma la persona che non è presente alle prove, stando a quanto apprende Fanpage.it, è giustificata perché sedeva proprio al fianco del pizzetto più funambolico dello schermo televisivo: è Angela Melillo, ospite della puntata odierna de La Volta Buona.

Secondo quanto apprende Fanpage.it, tutte le dive dello show erano esattamente al loro posto per le prove della prossima puntata. Unica assente, appunto giustificata, era Angela Melillo, ospite del blocco di Caterina Balivo. La presenza di Giovanni Ciacci e di Angela Melillo nella trasmissione di Rai1 è stata comunque molto interessante perché ha svelato alcuni altarini del passato.

Perché c'è grande rivalità a Ne Vedremo delle belle

Secondo il costumista, infatti, le concorrenti di Ne vedremo delle belle sono agguerrite tra di loro, perché a legarle è l'eredità di prima donna del Bagaglino. In particolare, spiega Ciacci: "Di quel gruppo, la prima era Carmen Russo che è stata poi rimpiazzata da Prati, che è stata sostituita da Valeria Marini, che è stata sostituita con Lorenza Mario, che è stata sostituita con Matilde Brandi che è stata sostituita da Angela Melillo". E proprio su Angela Melillo spiega: "La Melillo ha fatto tutta la gavetta, perché era nel corpo di ballo di tutte le altre". Poi Angela Melillo racconta: "C'è stata una prima donna, tra queste, che mi ha messo in ultima fila perché ero bionda e brava". Caterina Balivo quindi restringe il campo: "Potrebbe essere una tra Carmen Russo, Valeria Marini e Matilde Brandi". Ma nomi non se ne fanno, Ciacci promette: "Lo scoprirete piano piano tra le puntate".