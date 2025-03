video suggerito

Flavia Vento affascinata da Fabio Cannavaro: "Molto carino, ma per ora rimango casta" Al centro della puntata del 20 marzo di La Volta Buona i tradimenti subiti dalle donne e la difficoltà di tornare ad avere fiducia negli uomini. In studio anche Flavia Vento che, pur riconoscendo in Fabio Cannavaro un'indole "da traditore", ha espresso un apprezzamento nei suoi confronti.

A cura di Sara Leombruno

Al centro della puntata del 20 marzo di La Volta Buona i tradimenti subiti dalle donne e la difficoltà di tornare ad avere fiducia negli uomini. Caterina Balivo ha ospitato Simona Marchini e Nadia Rinaldi, che hanno raccontato la loro esperienza. In studio anche Flavia Vento che, pur riconoscendo in Fabio Cannavaro un'indole "da traditore", ha espresso un apprezzamento nei suoi confronti.

Le parole di Flavia Vento su Fabio Cannavaro

Fabio Cannavaro è comparso in un videoclip preparato dalla produzione sulle star – internazionali e non – più desiderate dalle italiane. Secondo un sondaggio del 2023, le italiane tradirebbero il partner con personalità del calibro di Alberto Angela, Raoul Bova e anche il calciatore. Proprio su quest'ultimo, Flavia Vento ha espresso un apprezzamento, interpellata da Balivo.

"Flavia Vento è single e casta da tempo, non so se con questo filmato è cambiato qualcosa", ha detto la conduttrice. "Fabio Cannavaro è carino molto, ma per ora rimango casta, lo preferisco assolutamente. Io non ho mai avuto bisogno dell'investigatore privato, perché sono io l'investigatrice privata", ha risposto l'ex showgirl.

I tradimenti al centro della puntata

Sul filone del tradimento, una delle testimonianze ad aver colpito maggiormente è stata quello di Nadia Rinaldi. Nel 2008, ha dato alla luce una bambina, avuta dal pittore Francesco Toraldo. L'attrice è tra quelle che ha provato sulla sua pelle la sofferenza dopo la scoperta di un tradimento: "Gli uomini sono come dei bambini, mio marito mi tradiva", ha ammesso, riferendosi a Toraldo.

Arrivavano lettere e telefonate, anche mazzi di fiori. Lui poi ha deciso di andare via. All'inizio non credevo ai suoi tradimenti, tutti mi hanno preso per cretina, ma io ero innamorata e non ho mai tradito, non mi interessa fare chiodo e schiaccia chiodo. Oggi, però, non ricordo niente di positivo su quella redazione.