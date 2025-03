video suggerito

Nadia Rinaldi: “Mio marito mi tradiva, arrivavano lettere e telefonate ma non volevo crederci” Nadia Rinaldi, ospite de La Volta Buona, ha raccontato come ha scoperto di essere stata tradita. L’attrice ha parlato del rapporto con suo marito e della sua infedeltà. Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Nadia Rinaldi è stata ospite de La Volta Buona nella puntata di giovedì 20 marzo. Tema del salotto di Caterina Balivo è stata l'infedeltà nelle relazioni amorose. L'attrice ha raccontato come ha scoperto che suo marito la tradiva e come ha reagito alla cosa.

Nadia Rinaldi: "Alcuni uomini vogliono rimanere eterni bambini"

Caterina Balivo chiede a Nadia Rinaldi di raccontare come sia finita la sua storia con l'ex marito Francesco Toraldo. "Quando hai scoperto di essere stata tradita hai chiuso. Non è vero Nadia?" domanda la conduttrice. L'attrice ammette di aver sbagliato a essersi fidata di lui:

La storia con mio marito è stata bella. Dalla nostra relazione è nata una figlia meravigliosa. Ci siamo sposati due anni dalla nascita della bambina ma erano sei anni che stavamo insieme. Quando nostra figlia ha compiuto due anni sono iniziati i primi problemi. Alcuni uomini vogliono rimanere degli eterni bambini, vogliono le coccole. Se ti inizi a occupare dei bambini, che hanno davvero bisogno di essere accuditi, diventano gelosi.

"Mio marito mi ha tradito ed è andato via. A casa mia arrivavano lettere e telefonate"

Nadia Rinaldi racconta poi nel dettaglio come è venuta a conoscenza dell'infedeltà del suo ex marito: "L'ho scoperto perché arrivavano lettere, arrivavano telefonate. È arrivato di tutto. Anche mazzi di fiori. Volevano che mi mollasse". È stato lui a decidere di andare via, un momento che racconta come molto concitato. All'inizio Rinaldi non credeva che lui l'avesse tradita:

Non volevo crederci. Tutti mi prendevano per una cretina. Dicevano che la nostra era bella storia. Non ho fatto neanche il chiodo schiaccia chiodo. Non mi interessa. È stata una parentesi della mia vita. Ora tornando indietro non ho tanti ricordi belli, ho solo una figlia meravigliosa. Si perdona tutto. Tutto quello che poteva esserci in lui, è andato a nostra figlia.