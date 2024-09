Francesca Pascale: “Io candidata? Con il partito giusto sì. Con Marina Berlusconi un rapporto speciale”

video suggerito

A cura di Andrea Parrella

Francesca Pascale si dice pronta a candidarsi. A dirlo è stata proprio lei stessa nel corso di un'intervista rilasciata a Serena Bortone nel suo nuovo programma radiofonico “5 in condotta”, in onda su Rai Radio 2. A domanda diretta della conduttrice, Pascale non ha esitato ad ammettere che prenderebbe assolutamente in considerazione l'ipotesi di una discesa in politica: "Mi candiderei? Non lo so, le cose importanti si fanno in silenzio. Ma certo che lo farei con il partito giusto, con la possibilità di essere libera di difendere le mie idee", spiega.

Pascale: "Il primo voto? A Pannella"

E Pascale prosegue immaginando anche una base di programma per l'eventuale forza politica alla quale si unirebbe: "Credo sia giusto e rispettoso degli elettori immaginare un'alleanza che parte dalla stessa radice comune, cioè da quella dell'antifascismo". Specificando: "E non è per somigliare alla Sinistra, ma per stare dentro alla Costituzione e poi ovviamente abbracciare tematiche e programmi progressisti che prevedano il rispetto dell'individuo. Io sono liberale, il primo partito che ho votato è stato Marco Pannella e poi Silvio Berlusconi alle Europee".

Il rapporto con Marina Berlusconi

Inevitabile una domanda legata alle recenti prese di posizione progressiste di Marina Berlusconi, che tuttavia nelle scorse ore ha anche allontanato pubblicamente da sé le voci di un ipotetico dissenso con il governo da parte della famiglia Berlusconi. Pascale, ex compagna di Silvio Berlusconi, ha commentato così: “Non sono sorpresa dalle posizioni di Piersilvio e Marina Berlusconi sui diritti e mi auguro che possano influire sempre di più in questo senso dentro a Forza Italia”. Con Marina Berlusconi ammette di aver conservato anche un rapporto: “molto personale, ma preferisco non sbandierarlo come tutte le cose importanti”.

Pascale, reduce dalla fine della sua relazione con la cantante Paola Turci, si abbandona anche a confessioni più personali sulla sua vita privata, come il ricordo del suo suo primo bacio: “Fu con la mia insegnate di Educazione fisica. Era molto più grande di me. Ho sempre avuto la passione per le persone più adulte”.