video suggerito

Francesca Pascale canta ‘Lady Oscar’ per Giorgia Meloni: “È come lei, lo saprà quando farà la svolta Lgbtq+” Francesca Pascale canta la sigla di ‘Lady Oscar’ e la dedica a Meloni: “È come lei, lo saprà quando farà la svolta Lgbtq+”. Occasione per la performance canora è stata un’intervista con Dejan Cetnikovic di Radio Rock 106.6 FM. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

7 CONDIVISIONI condividi chiudi

Francesca Pascale dedica un'esibizione canora alla premier Giorgia Meloni. Occasione per il tributo musicale è stata un'intervista con Dejan Cetnikovic di Radio Rock 106.6 FM durante l'evento "Enea Experience Odyssey" a Ginosa, in Puglia. L'ex compagna di Silvio Berlusconi si è lanciata in un'interpretazione della sigla di Lady Oscar: "Giorgia Meloni è come lei anche se ancora non lo sa, lo saprà quando farà la sua svolta Lgbtq+".

Francesca Pascale e l'esibizione canora in onore di Giorgia Meloni

"Grande festa alla corte di Francia: c'è nel regno una bimba in più. Biondi capelli e rosa di guancia; Oscar ti chiamerai tu…" microfono in mano e via con l'esibizione canora, Francesca Pascale si lancia sulle note della sigla di Lady Oscar, noto cartone animato. L'ex compagna di Silvio Berlusconi si ferma sul ritornello: "O Lady Lady Lady Oscar tutti fanno festa quando passi tu…". Con il giornalista Dejan Cetnikovic ammette di essere stonata, poi il colpo di scena: rivela che la performance musicale è dedicata a Giorgia Meloni. "È proprio lei, oddio mi piacerebbe esserlo un po' anche io – confessa Pascale – È lei ma non lo sa ancora, lo saprà quando farà la svolta vera lgbtq+".

Francesca Pascale: "Scriverò un libro su quelli che sguazzano e mangiano col denaro di Berlusconi"

Di recente aveva fatto discutere un commento di Francesca Pascale. In risposta a un reel pubblicato da un giornalista di Fanpage.it che mostrava la presenza del film LORO di Paolo Sorrentino sul catalogo streaming inglese (e non italiano) scriveva: "Farò un libro sull'ipocrisia di quelli presenti nelle piazze antiberlusconiane nel frattempo che sguazzano e mangiano con il denaro di Silvio Berlusconi. Titolo: RADICAL SHIT". L'invettiva era indirizzata a "quelli presenti nelle piazze antiberlusconiane".