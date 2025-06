video suggerito

Gaia Vimercati e Luca Bad di Temptation Island si sono lasciati, lei: "Azioni legali già in corso" Gaia Vimercati e Luca Bad si sono lasciati. Lei ha annunciato la rottura definitiva dopo le voci circolate sul suo conto che parlavano di un tradimento ai danni del fidanzato con il "suo ex 50enne". L'ex di Temptation Island ha spiegato di aver già informato i suoi avvocati: "Tutto ciò che verrà diffuso senza il mio consenso, sarà oggetto di azioni legali già in corso".

A cura di Gaia Martino

Gaia Vimercati con una story su Instagram ha annunciato la fine della sua relazione con Luca Bad. Parteciparono a Temptation Island la scorsa estate e lasciarono il programma da separati: hanno dato una seconda possibilità alla loro storia, ma non ha funzionato. Stando a quanto circolato negli ultimi giorni, la storia sarebbe finita per un tradimento di lei.

Le parole di Gaia Vimercati

Con una Ig story Gaia Vimercati ha raccontato che la storia con Luca Bad è giunta al capolinea. "Il nostro percorso a Temptation Island è finito da tempo. Non l'ho fatto un anno fa e non lo farò ora, alimentare gossip o speculazioni per cavalcare l'onda. Non vivo di clamore. Non rincorro visibilità né copertine. Chi mi conosce sa che il mio lavoro sui social non è mai stato basato sullo "scandalo", ma su contenuti autentici, costruiti con impegno, cuore e valori. Sono qui semplicemente per comunicarvi, con rispetto e sincerità, che la mia relaziono con Luca è terminata", ha scritto spiegando che seppur sia stata "Una scelta dolorosa", è "maturata con consapevolezza". Viste le segnalazioni circolate sul suo conto che la vedrebbero protagonista di un tradimento con il suo "ex 50enne con il quale lavora", ha commentato: "Avrei voluto parlarne diversamente e non ritrovarmi a scrivere queste parole. Mi sarei augurata che questo momento fosse accolto con silenzio o almeno con discrezione. Non ho firmato nessun contratto a vita per dover esporre ogni aspetto della mia privacy. Altrimenti avrei fatto altre scelte, altri programmi, altri percorsi. Le autorità competenti sono già intervenute. Le forze dell'ordine sono pienamente informate su ciò che sta accadendo. E tutto ciò che verrà diffuso – in forma pubblica o privata – senza il mio consenso, sarà oggetto di azioni legali già in corso". Così ha concluso:

I prossimi a muoversi saranno i miei legali, con la fermezza che avrei forse dovuto adottare prima seguendo innumerevoli consigli, proprio per evitare che una chiusura già dolorosa diventasse anche dannosa. Non ho mai usato i social per distruggere. E non inizierò oggi, ma non resterò in silenzio se qualcuno tenta di farlo con me con ritorsioni e vendette subdole e infondate. Con rispetto.

Cosa è successo con Luca Bad

A far storcere il naso a Gaia Vimercati sarebbero state le voci circolate in questi ultimi giorni sul suo conto. Amedeo Venza ha raccontato tra le sue storie che tra i due "è finita malissimo": "Erano andati a convivere ma lui ha scoperto vari tradimenti di lei con il suo ex di 50 anni", ha scritto l'influencer del pettegolezzo online. Stando a quanto si legge su BlastingNews.com, Luca Bad avrebbe confermato sui social la versione raccontando che la sua oggi ex "andava a dormire da lui, mi mentiva costantemente". Viste le dichiarazioni, Gaia Vimercati avrebbe deciso di tutelare la sua immagine.