Checco Zalone si separa da Mariangela Eboli anche sul lavoro: licenziata dalla sua società La fine della relazione tra Zalone e la storica compagna pare certificata dalla fine del loro rapporto di lavoro. La società del comico ha sollevato lei dall'incarico di amministratore unico con un indennizzo da 30mila euro come indennità di mancato preavviso.

A cura di Andrea Parrella

Nei mesi scorsi si era parlato della separazione tra Checco Zalone e Mariangela Eboli, compagna storica del comico e attore. La fine della relazione pare adesso certificata anche dalla chiusura dei rapporti lavorativi tra i due. Il riscontro arriva dalla decisione presa nell'assemblea della Mlz, società detenuta al 95% da Zalone, con il sollevamento di Eboli dal suo incarico di amministratrice e l'erogazione di una somma da 30mila euro come indennità di mancato preavviso da destinare alla donna con cui Checco Zalone (Luca Medici) ha avuto due figlie.

Stando a quanto si legge dal verbale di assemblea della società, riportato da diverse fonti di stampa in queste ore, a cui hanno preso parte lo stesso Zalone e sua madre Antonietta Capobianco, detentrice del restante 5% delle quote, è stata approvata la proposta di revoca dell'incarico a Eboli, che non era presente. In qualità di presidente, l'attore ha proposto di erogare alla donna un’indennità di mancato preavviso pari a sei mensilità, per un totale di 30.000 euro, corrispondenti all'anticipo di sei mensilità di stipendio, ovverosia 5.000 euro netti per singola mensilità. La decisione è stata approvata all’unanimità.

La nascita delle due figlie: Gaia e Greta

La relazione tra Zalone e Eboli, dunque, sembra dunque al capolinea, pure in assenza di conferme pubbliche vista la ritrosia del comico a parlare in pubblico della sua relazione. I due, che si erano conosciuti nel 2005, non si siano mai sposati, perché come dichiarato dal comico "non sentivano questa forte necessità". Negli anni sono diventati genitori di due bambine: la primogenita, Gaia, nata nel 2013 con il comico ne annunciò la nascita con un post piuttosto ironico su Facebook; poi Greta, nata quattro anni dopo, nel 2017.

La fortuna di Zalone dagli show agli investimenti immobiliari

La Mlz di Zalone era tornata a produrre utili consistenti proprio nell’ultimo anno, il 2023, in cui era stata amministrata proprio da Eboli, soprattutto grazie al successo dello spettacolo teatrale prodotto, Amore + Iva, un successo nei teatri, poi trasmesso in Tv e disponibile anche su piattaforme streaming. Il fatturato, dopo l'annata difficile del 2022, era salito a 4,2 milioni di euro e l’utile a fine 2023 era stato di 1,4 milioni di euro. La società, stando a quanto si legge da fonti di stampa, ha investito in immobili per 1,5 milioni di euro, con acquisti a Bari, Cellamare, Capurso e Martina Franca, oltre a quattro appartamenti e una villa, più qualche terreno anche ad Alberobello. La Mlz ha attività finanziarie per 4,8 milioni di euro.