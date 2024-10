Manuela Moreno single dopo la proposta di matrimonio dal compagno: “È il terzo matrimonio che annullo”

video suggerito

A cura di Gaia Martino

La conduttrice di Tg2Post su Rai 2 Manuela Moreno ospite di Un giorno da pecora, programma in onda su Rai Radio1, ha raccontato della sua vita sentimentale. Abbandonò due matrimoni sull'altare, e, stando alle sue parole confessate in radio, non c'è due senza tre. Giacomo Maiolini nell'estate del 2023 le chiese di sposarlo: sembravano felici, invece la loro storia d'amore è giunta al capolinea. Il racconto della giornalista in radio: "Non ci siamo più trovati".

Le parole di Manuela Moreno sulla storia con Giacomo Maiolini finita prima del matrimonio

"Sono tornata single e sto da Dio": con queste parole Manuela Moreno ha spiazzato i conduttori di Un giorno da pecora, Geppi Cucciari e Giorgio Lauro. Era fidanzata con Giacomo Maiolini, manager musicale, che lo scorso anno si inginocchiò davanti ai loro amici chiedendole la mano. Fu lei a condividere il tenero momento su Instagram descrivendolo come "La dichiarazione". A distanza di un anno, però, hanno deciso di prendere due strade differenti. La giornalista ha raccontato: "Il mio ex mi chiese di sposarmi lo scorso anno, era l'estate 2023. Io accettai convinta. È filato tutto liscio, poi non ci siamo più trovati. C'è stata l'estate di mezzo, non siamo partiti insieme. Non ci vediamo da luglio". L'ultimo scambio di messaggi è avvenuto un mese fa:

Per ora non siamo rimasti amici, ma in futuro chissà. Ci siamo sentiti, l’ultima volta, un mese fa, tramite messaggio.

Il precedente matrimonio annullato

Manuela Moreno aveva già annullato un matrimonio. In radio ha raccontato che uno dei suoi ex l'ha lasciata poco prima del grande giorno. Lei lo aspettava a casa per assaggiare le pietanze da offrire al ricevimento, ma lui non si è mai presentato. Le parole:

Una volta, a tre giorni dal matrimonio, è proprio sparito. Lo aspettavo a casa con un lombetto di carne, una portata del ricevimento, che dovevamo assaggiare per il pranzo di nozze. Lui però non è mai arrivato.