Manuela Arcuri: "Con Totti avrei voluto una storia. Garko non mi ha mai detto che tra noi era tutto falso" Manuela Arcuri si è raccontata in un'intervista al settimanale Oggi. L'attrice ha parlato del suo ritorno sul grande schermo con il film "Tradita" e ha ricordato alcuni sui flirt del passato.

Manuela Arcuri sarà la protagonista di Tradita, film diretto da Gabriele Altobelli nelle sale nella primavera del 2025. L'attrice, che torna sul grande schermo dopo dieci anni di assenza, si racconta in un'intervista al settimanale Oggi.

Manuela Arcuri: "Rientrare non è stato una passeggiata"

Manuela Arcuri ha raccontato perché è rimasta così a lungo lontano dai riflettori: "Undici anni fa mi proposero di fare Pupetta 2, una fiction di Mediaset che era andata benone. Ma rimasi incinta e decisi di dedicarmi solo a mio figlio". L'attrice non si è detta pentita delle scelte fatte: "Non rimpiango nulla, anche se rientrare non è stata una passeggiata: se esci dai giri, vanno avanti le altre". Nel prossimo film indosserà i panni dell'avvocatessa Pazienza Mantovani e reciterà al fianco di suo figlio Mattia di 10 anni:

Respira l'aria dello spettacolo da quando è nato. Studia canto, ballo e recitazione, va persino a scuola di musical. Fa la quinta elementare, ma prende molto seriamente questa sua passione. A fine riprese è andato dal regista e gli ha detto: "Senti, io però la prossima volta voglio fare un ruolo più grande".

Manuela Arcuri: "Francesco Totti? Non ha funzionato, eravamo troppo giovani"

Manuela Arcuri ha poi parlato di alcuni flirt del passato. Tra questi, quello con Francesco Totti (prima che lui si sposasse con Ilary Blasi): "Ci fu qualcosa: un bacetto, poco e niente. Io la storia l'avrei voluta, mi piaceva tanto. Lui era desiderato da troppe donne, non intendeva impegnarsi e in fondo lo capisco. Qualcosa non ha funzionato, eravamo troppo giovani". Sul rapporto con Gabriel Garko (che recentemente ha parlato del suo coming out) ha chiarito: "A me non ha mai detto che era tutto falso. Il flirt durò pochi mesi, lui sembrava preso, anche ‘fisicamente'. Mi dispiace sapere che era tutta una recita".