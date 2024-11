Anticipazioni Ciao Maschio, Giovanni Terzi: “Desideravo non svegliarmi più. Simona Ventura mi ha salvato”

video suggerito

Giovanni Terzi sarà ospite di Nunzia De Girolamo nella puntata di Ciao Maschio in onda sabato 16 novembre, in seconda serata su Rai 1. Nelle ultime ore sono state diffuse le anticipazioni dell'intervista del marito di Simona Ventura, la conduttrice che ha sposato lo scorso luglio dopo la proposta di matrimonio a Ballando con le stelle. Prima di conoscerla, ha confessato il giornalista, "ho desiderato di addormentarmi e non svegliarmi mai più", le parole.

L'intervista di Giovanni Terzi a Ciao Maschio: le anticipazioni

Alla domanda di Nunzia De Girolamo, "Come sarebbe oggi Giovanni Terzi se non avesse incontrato Simona Ventura?", il giornalista e scrittore ha confessato: "C'è stato un momento della mia vita, poco prima di conoscere Simona, dove è successa una cosa che non mi era mai capitata prima". Stando alle anticipazioni della puntata di Ciao Maschio – in onda sabato 16 novembre, in seconda serata su Rai 1 – il giornalista ha ammesso di aver avuto pensieri negativi in passato. Nonostante ami la vita, ha spiegato, "una sera, facendo i conti con tutti i miei sbagli, gli errori e le cose che ho fatto", e desiderò di morire: "Sono andato a letto, ho chiuso gli occhi e ho desiderato di addormentarmi e non svegliarmi mai più. Avevo già due figli, quindi volevo proprio dire adesso basta, portami via". Poi, l'arrivo di Simona Ventura gli ha stravolto la vita.

"Simona Ventura mi ha salvato la vita"

Giovanni Terzi, parlando con Nunzia De Girolamo della sua vita con Simona Ventura, ha confessato: "Lei mi ha salvato la vita. Quindi cosa sarei senza lei adesso non lo so, ma sicuramente posso dire che non sarei felice come adesso". Il giornalista ha confessato che "Se io sono permaloso, la fortuna mia è avere a fianco una donna che, anche non lo sa, ma è molto più permalosa di me".