Enzo Paolo Turchi: “Nascondo traumi di cui nemmeno Carmen Russo sa niente. Temevo si stufasse di me” Ospite di Verissimo, Enzo Paolo Turchi ha parlato dell’amore per Carmen Russo e dei momenti di crisi vissuti insieme. Il ballerino ed ex concorrente del Grande Fratello ha avuto paura che la moglie si stufasse di lui e ancora oggi custodisce dei traumi di cui non vuole parlare, nemmeno con lei. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Elisabetta Murina

Enzo Paolo Turchi è stato ospite di Verissimo nella puntata del 24 novembre. l'ex ballerino e concorrente del Grande Fratello ha raccontato a Silvia Toffanin la storia della sua vita, soffermandosi sull'amore per Carmen Russo e sui momenti di difficoltà che hanno affrontato in quasi 40 anni insieme.

"Avevo paura che si stufasse della mia vita"

Già dentro al Grande Fratello, Turchi aveva raccontato di aver vissuto un momento di profonda crisi con la moglie, convinta che lei si sia stufata del suo stile di vita. "Non è successo niente, la mia paura era che lei si stufasse della mia vita, dei problemi che ho avuto", ha raccontato a Silvia Toffanin. Problemi di cui ancora oggi preferisce non parlare, custodendoli con cura e scegliendo di non condividerli nemmeno con la sua compagna di vita: "Non ho mai detto che non mi ama, ma la mia paura era che potesse dire basta. Ho sempre nascosto dei traumi, situazioni che mi porterò nell'adilà e che mi restano dentro. Non posso dirli, ci sarebbero conseguenze brutte per Carmen e Maria. Devono restare dentro di me, fare finta che non siano mai accaduti".

Le parole di Carmen Russo sulla crisi con Enzo Paolo

Ospite di verissimo il 23 novembre, Carmen Russo ha raccontato a Silvia Toffanin di essere stata molto felice di aver riabbracciato Enzo Paolo Turchi dopo la sua partecipazione al Grande Fratello: "Aveva fatto un bel percorso ma la trasmissione ha tempi lunghissimi. Ora la famiglia si è riunita. Per noi lui è un riferimento". Poi ha parlato della crisi vissuta con il marito, di cui lui stesso aveva parlato nel reality:

In una relazione come la nostra è normale che ci siano discussioni e piccole crisi ma sono cose che risolviamo quotidianamente. Nella Casa lui si era convinto di non essere abbastanza e di non essere l'uomo giusto per me. Ma dico io, dopo quarant'anni? Il reality ha amplificato tutto. Per me è stata una grande sorpresa sentire le sue parole, non era vero niente. L'amore si evolve, cambia.