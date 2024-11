video suggerito

Carmen Russo in lacrime per Enzo Paolo Turchi: “Ho sofferto per le sue parole su di me al Grande Fratello” Carmen Russo, ospite a Verissimo nella puntata di sabato 23 novembre, ha parlato della crisi con Enzo Paolo Turchi e del sentimento che li lega da oltre 40 anni. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

67 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Verissimo 2024/2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Carmen Russo è stata ospite di Verissimo nella puntata di sabato 23 novembre. A Silvia Toffanin ha parlato della crisi con Enzo Paolo Turchi: "Per me sentire le sue parole nel Grande Fratello è stata una grande sorpresa. Stare nella casa ha amplificato tutto".

La verità di Carmen Russo sulla crisi con Enzo Paolo Turchi

Carmen Russo ha raccontato a Silvia Toffanin di essere stata molto felice di aver riabbracciato Enzo Paolo Turchi dopo la sua partecipazione al Grande Fratello: "Aveva fatto un bel percorso ma la trasmissione ha tempi lunghissimi. Ora la famiglia si è riunita. Per noi lui è un riferimento". La conduttrice le chiesto di fare chiarezza sulla crisi con Enzo Paolo Turchi, di cui lui stesso aveva parlato nel reality show di Alfonso Signorini. Nel programma si era detto preoccupato per la sua relazione con Carmen Russo: "Prima di partire ho avuto il sentore che fosse un po' stufa di come agivo. L'ho vista fredda e distaccata". La ballerina ha rivelato che dopo aver sentito queste parole ha chiamato Alfonso Signorini, aggiungendo:

In una relazione come la nostra è normale che ci siano discussioni e piccole crisi ma sono cose che risolviamo quotidianamente. Nella Casa lui si era convinto di non essere abbastanza e di non essere l'uomo giusto per me. Ma dico io, dopo quarant'anni? Il reality ha amplificato tutto. Per me è stata una grande sorpresa sentire le sue parole, non era vero niente. L'amore si evolve, cambia.

"Ho sofferto quando ho sentito le parole di Enzo al GF"

Carmen Russo ha ammesso che i momenti di difficoltà con Enzo Paolo Turchi non sono mancati. Il periodo più complesso è stato quello in cui cercavano di avere un bambino: "Enzo mi diceva che anche se non avessimo avuto figli non sarebbe cambiato nulla ma io lo vedevo come il coronamento dell'amore". Si è poi detta felice per aver chiarito con suo marito, tra le lacrime ha raccontato:

Quando l'ho visto disperarsi al Grande Fratello ho capito che quelle immagino non gli appartenevano. Mi sono spaventata. Quando seguivo il programma e ho sentito le sue parole ho sofferto perché lo conosco. Il reality, però, gli ha dato modo di parlare e ho avuto l'ennesima conferma che è un uomo che non ha paura di mostrare le sue fragilità. Lo amo per questo.