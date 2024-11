video suggerito

Enzo Paolo Turchi lascia la casa del Grande Fratello temporaneamente: “Motivi personali” La produzione del GF annuncia il temporaneo abbandono di Enzo Paolo Turchi per motivi personali. I motivi e l’eventuale decisione definitiva del concorrente verranno comunicati nella puntata di mercoledì 12 novembre. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Andrea Parrella

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Enzo Paolo Turchi lascia momentaneamente la Casa di Grande Fratello per motivi personali. Il sito ufficiale del programma comunica la notizia del temporaneo abbandono del concorrente, che già nei giorni scorsi aveva mostrato una certa insofferenza rispetto alla permanenza in casa, a quasi due mesi dall'inizio del reality di Canale 5. Non è chiaro se Enzo Paolo Turchi farà rientro nella casa e se continuerà ad essere un concorrente di questa edizione. Ulteriori aggiornamenti arriveranno solo con la puntata di martedì 12 novembre, nuova collocazione del reality condotto da Alfonso Signorini.

La scorsa settimana Enzo Paolo Turchi aveva già dato segni di insofferenza. In particolare il concorrente era stato immortalato dalle telecamere sofferente mentre, durante un dialogo con Pamela Petrarolo, lasciava intendere di non farcela più a restare, senza lasciare intendere chiaramente la ragione che lo spingesse all'abbandono. Stringendo la coinquilina aveva detto: “Mi dispiace ma ho chiamato già tutti, è una cosa…ma non ce la faccio. In punto di morte, cosa pagheresti per…". La regia, però, aveva subito staccato l'audio.

L'insofferenza di Enzo Paolo Turchi al GF

Qualcosa di simile era accaduto circa un mese fa, quando Enzo Paolo Turchi dichiarò di sentire la mancanza di sua moglie Carmen Russo e di sua figlia Maria. Per venirgli incontro, la redazione aveva fatto entrare sua moglie nella casa per qualche giorno, così da convincerlo a restare. Ma anche una settimana fa, parlando con Luca Calvani, Enzo Paolo Turchi aveva manifestato un disagio derivato dal comportamento “studiato” di Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato, che secondo lui non si risparmierebbero in scene troppo hot e da censura. Nei giorni scorsi a Fanpage.it fonti vicine al programma avevano confermato che, in realtà, si trattasse dell'ennesima lamentela da parte del coreografo, che già in passato ha espresso più volte il desiderio di uscire.

Lo spettacolo con Carmen Russo in programma per il 13 novembre

Oltre le mancanze affettive, i motivi per uscire dalla casa del Grande Fratello potrebbero essere esclusivamente professionali. Il 2 novembre, infatti, è partita la nuova stagione di Flashdance – Il musical, opera teatrale che vede proprio Carmen Russo come attrice ed Enzo Paolo Turchi come regista. La prossima tappa è prevista per mercoledì 13 novembre al teatro Metropolitan di Catania. Se fosse questa la ragione reale dei malumori di Enzo Paolo Turchi?