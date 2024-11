Enzo Paolo Turchi rivela: “Al GF dopo un po’ stavo male, la produzione mi ha detto di uscire”

video suggerito

Enzo Paolo Turchi è stato uno dei concorrenti dell'ultima edizione del Grande Fratello, dalla quale è uscito nella puntata del 13 novembre, perché non riusciva più a reggere la pressione all'interno della Casa e sentiva la necessità di ricongiungersi con la sua famiglia. In una lunga intervista rilasciata al settimanale Chi, il ballerino ha raccontato la sua esperienza, parlando anche delle difficoltà incontrate nei mesi in cui è stato uno dei volti del reality di Canale 5.

La decisione di lasciare il reality

I mesi trascorsi all'interno della casa del Grande Fratello sono stati particolarmente intensi per Enzo Paolo Turchi, che dopo essere stato tra i concorrenti più attivi all'interno della Casa, mostrando interesse per le personalità dei suoi coinquilini e scambiando consigli con ognuno di loro, ha poi capito di dover lasciare il reality per tornare dalla sua famiglia. Una decisione sofferta, ma maturata dopo un periodo piuttosto difficile per il coreografo che non è riuscito a scrollarsi di dosso quel malessere che lo accompagnava da tempo. Intervistato dal settimanale Chi, ha dichiarato che su suggerimento della produzione ha deciso di lasciare la Casa:

Mi manca moltissimo la Casa che ho vissuto nei primi due mesi, adesso sta prendendo una linea che è quella, giustamente, del Grande fratello: gli amori, gli intrighi, le rivalità. E quello mi manca meno. Io sono stato male, a un certo punto è stata la produzione stessa a dirmi che dovevo uscire, che era arrivato il momento. Non è un ritiro vero e proprio, sono uscito per malattia. Sono sempre stato fra i preferiti dai ragazzi, e li ringrazio.

Il legame con Carmen Russo e i timori nella casa del GF

Tra i motivi che lo hanno spinto a lasciare la trasmissione, anche il rapporto con Carmen Russo. Durante le settimana di permanenza, anche da quel versante, non sono mancati momenti di confusione, sfociati in una crisi, poi rientrata. Il coreografo, poi, ha rivelato di aver temuto che sua moglie potesse essere in imbarazzo per quanto stava emergendo della sua personalità:

Nella Casa non hai riferimenti e ti trovi a dire cose che nemmeno chi ti conosce sa del tutto. Non sono Superman perché sono una persona semplice, normale, con le proprie fragilità. Avevo paura che Carmen si sentisse in imbarazzo perché stavo mostrando a tutti i miei dolori. Ho una sensibilità elevata, è la mia vita. Ho avuto un’infanzia difficile, la danza mi ha salvato. Carmen sapeva che il Grande fratello mi avrebbe aiutato a liberarmi da alcuni nodi che portavo dentro. Mi sento meglio, valeva la pena di fare tutto quello che ho fatto e ringrazio il Gf, ma anche il Signore, per questa occasione.