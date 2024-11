video suggerito

Enzo Paolo Turchi abbandona il Grande Fratello: “Non devo fare nessuno spettacolo a teatro, è per la mia famiglia” Enzo Paolo Turchi ha lasciato definitivamente la Casa del Grande Fratello. Lo ha comunicato durante la puntata di martedì 12 novembre, in cui ha spiegato che la sua famiglia è la ragione principale per cui lascia il reality. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Ilaria Costabile

12 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello 2024/2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Durante la puntata del Grande Fratello di martedì 12 novembre, Enzo Paolo Turchi ha comunicato la sua decisione di lasciare la casa più spiata d'Italia in via definitiva. Il ballerino ha confermato di non riuscire più ad andare avanti lontano dalla sua famiglia, ma ringrazia i suoi compagni d'avventura per essere stati al suo fianco in questi mesi.

Il discorso di Enzo Paolo Turchi

È verso la fine della puntata che Alfonso Signorini lascia uno spazio interamente dedicato ad Enzo Paolo Turchi che, durante la scorsa settimana, improvvisamente, ha deciso di lasciare il reality, attanagliato dalla mancanza di sua moglie e sua figlia:

Purtroppo accade, dopo due mesi, la mancanza della famiglia, della mia vita con mia figlia, preciso una cosa che ho sentito sui social che qualcuno ha detto che vado via perché c'è una commedia musicale, no, io ho fatto la regia, le coreografie di una commedia musicale che però ha debuttato ad agosto, il mio lavoro è finito. È solo per la mia famiglia. Tu sai che dopo aver risolto dei problemi molto gravi grazie a voi del Grande Fratello, al pubblico e anche ai miei amici inquilini, spero che loro abbiano preso qualcosa da me, perché mi hanno dato moltissimo. No, è definitiva.

Il conduttore, quindi, sottolinea: "Era giusto dare ascolto alle proprie esigenze, al di là del programma, della visibilità e di tutti gli indotti che questo può procurare. Avevi detto che se avessi deciso di lasciare, non avresti fatto teatrini e così è stato".

Il saluto ai gieffini

È arrivato, poi, il momento di comunicarlo ai gieffini, che hanno accolto la notizia commossi, ma consapevoli che sarebbe poi arrivato questo momento, poiché Enzo Paolo non ha mai nascosto le sue intenzioni e quindi si congeda dagli inquilini dicendo:

È chiaro, io lascio la casa perché la mia famiglia mi manca moltissimo, lo sapevate più o meno perché ho cercato di nasconderlo, ma non è stato facile. A voi ho sempre detto che il Grande Fratello io l'ho vinto quando mi hanno chiamato, ogni settimana che superavo i miei problemi interni, molto gravi, e li ho risolti e li ho risolti grazie al Grande Fratello, al pubblico e grazie a voi, che mi avete dato la forza, perché è stato duro, tutti, senza escludere nessuno. Spero che da parte mia vi ho lasciato qualcosa che che vi può servire nella vita, consigli non ne ho dati, ho detto solo la mia esperienza, quello che si deve tramandare, come le persone più grandi come me devono fare.

Il ballerino, quindi, approfittando del freezee imposto ai suoi compagni d'avventura, conclude il suo discorso: "Ricordatevi una cosa, non cambiate, migliorate quello che avete e sappiate veramente che vi voglio bene, vi ho voluto bene, grazie veramente di tutto".