Enzo Paolo Turchi vuole lasciare il Grande Fratello: “Ho già chiamato tutti”, cosa sta succedendo nella casa Enzo Paolo Turchi continua a dire di voler lasciare la casa del Grande Fratello. A Pamela Petrarolo, il coreografo ha confessato: “Ho chiamato già tutti perché non ce la faccio”. A Fanpage.it fonti vicine al programma confermano che si tratterebbe solo dell’ennesima lamentela di un concorrente che aveva già manifestato la voglia di uscire. I motivi, però, potrebbero essere esclusivamente professionali, ecco perché. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Sara Leombruno

Al Grande Fratello 2024 sembra ormai imminente il primo abbandono volontario della casa: si tratta di Enzo Paolo Turchi, che nelle ultime ora ha mostrato una forte insofferenza, fino al punto da mettere in discussione il proseguimento del suo percorso nel reality. Nella serata di giovedì 7 novembre il coreografo napoletano era entrato in confessionale, rimanendoci a lungo per parlare con la produzione. Dopo quasi un'ora è uscito a ha parlato con gli altri inquilini, visibilmente provato. Poco dopo, in un confronto con Pamela Petrarolo ha detto: "Mi dispiace però ho chiamato già tutti, non ce la faccio". Poi, ha aggiunto: "In punto di morte cosa pagheresti per…", ma a quel punto la regia ha censurato l'audio. Non è la prima volta che manifesta il desiderio di uscire e a Fanpage.it fonti vicine al programma confermano che si tratterebbe solo dell'ennesima lamentela. I motivi, però, potrebbero essere esclusivamente professionali, ecco perché.

Perché Enzo Paolo Turchi vuole lasciare il GF

Una volta uscito dal confessionale, le telecamere presenti nella casa hanno inquadrato Pamela Petrarolo in lacrime mentre abbracciava il coreografo: "Oddio no. Poi è anche il compleanno mio", gli ha detto. A quel punto, Enzo Paolo ha stretto la coinquilina e ha detto: “Mi dispiace ma ho chiamato già tutti, è una cosa…ma non ce la faccio. In punto di morte, cosa pagheresti per…". La regia, però, ha subito staccato l'audio.

In realtà, non è la prima volta che il napoletano dice di voler lasciare il programma. La stessa cosa successe circa un mese fa, quando dichiarò di sentire la mancanza di sua moglie Carmen Russo e di sua figlia Maria. Per venirgli incontro, la redazione fece entrare sua moglie nella casa per qualche giorno, così da convincerlo a restare. Ma non è finita qui: anche una settimana fa, parlando con Luca Calvani, manifestò un disagio derivato dal comportamento “studiato” di Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato, che secondo lui non si risparmierebbero in scene troppo hot e da censura.

Cosa apprende Fanpage da fonti vicine al programma sull'uscita di Enzo Paolo Turchi

Dopo i rumors sull'imminente uscita di Enzo Paolo Turchi circolati sul web giovedì 7 novembre, a Fanpage.it fonti vicine al programma hanno confermato che, in realtà, si tratterebbe solo dell'ennesima lamentela da parte del coreografo, che già in passato ha espresso più volte il desiderio di uscire. Alla luce della convinzione che l'uomo dimostra, eventuali novità in merito alla sua permanenza nella casa potrebbero essere comunicate nel corso della diretta di martedì.

Lo spettacolo con Carmen Russo in programma per il 13 novembre

Oltre le mancanze affettive e i comportamenti – secondo lui – discutibili degli altri concorrenti, i motivi per uscire dalla casa del Grande Fratello potrebbero essere esclusivamente professionali. Il 2 novembre, infatti, è partita la nuova stagione di Flashdance – Il musical, opera teatrale che vede proprio Carmen Russo come attrice ed Enzo Paolo Turchi come regista. La prossima tappa è prevista per il 13 novembre al teatro Metropolitan di Catania. Insomma, il coreografo avrebbe un bel po' di cose da fare fuori dalla casa del Grande Fratello e, dunque, una domanda sorge spontanea: vuole uscire per insofferenza, o semplicemente perché c'è da lavorare?