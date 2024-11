Enzo Paolo Turchi vuole abbandonare il Grande Fratello: “Un gioco poco sincero”, c’entrano Lorenzo e Shaila

video suggerito

A cura di Redazione Spettacolo

Enzo Paolo Turchi sarebbe disposto a lasciare la casa del Grande Fratello a causa del gioco poco sincero di Shaila e Lorenzo, spesso spinti in atteggiamenti troppo intimi: "Questa situazione non mi appartiene, se la vogliono fare amica perché è la preferita del pubblico".

Enzo Paolo Turchi, il coreografo settantacinquenne marito di Carmen Russo sta esprimendo tutto il suo dissenso da giorni, precisamente da quando Shaila e Lorenzo sono rientrati dal Gran Hermano. In una lunga chiacchierata con Luca Calvani, Turchi ha manifestato un forte disagio derivato dal comportamento “studiato” da parte della coppia, che non si risparmierebbe in scene troppo hot e da censura. Già dopo la diretta della puntata di martedì, aveva mostrato la sua perplessità nei confronti delle immagini troppo spinte e delle frasi a luci rosse, tanto da manifestare dissenso pubblicamente.

“Se fanno tutto questo per gioco, allora capisco l’utilità", aveva dichiarato in una chiacchierata in cucina con una parte degli altri inquilini, specificando che va bene tutto, qualora fosse lecito per loro, ma non alcuni “atteggiamenti gratuiti e fuori luogo, come le lingue e le gambe alzate”. Una relazione spinta all'eccesso, che stava trasmettendo sentimenti privi di autenticità a casa e svuotando di senso qualsiasi verità dei sentimenti, in uno show che inevitabilmente avrebbe potuto passare per artefatta finzione.

“Non voglio essere giudicante, ma non riesco a vedere un senso in tutto questo. Se il fine è creare solo spettacolo, tanto vale dichiarare che si tratta di una messinscena. Alcuni spettacoli sono belli, altri sono solo di cattivo gusto", ha aggiunto, "questa situazione non mi appartiene, non è adatta a chi vuole fare un percorso sincero. Non mi piace, me ne vado. Sì, me ne vado", ha poi concluso. Il motivo sarebbe anche legato al timore degli altri concorrenti nei confronti dell'ascendente di Shaila Gatta sul pubblico a casa e, di conseguenza, al modo di "tenerla buona" per non invalidare i consensi al televoto.