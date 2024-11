video suggerito

Enzo Paolo Turchi lascia il GF temporaneamente, gli inquilini tra lacrime e dubbi: “Vi fidate di lui?” Ieri Enzo Paolo Turchi ha lasciato momentaneamente la casa del Grande Fratello. In realtà, il coreografo aveva già manifestato la volontà di uscire per la mancanza della sua famiglia e per i comportamenti – secondo lui – indecorosi di Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato. Tra i concorrenti c’è anche chi mette in dubbio le sue reali motivazioni, come Clayton Norcross, e chi invece ne sente già la mancanza. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Sara Leombruno

Enzo Paolo Turchi ha lasciato momentaneamente la casa del Grande Fratello nella serata dell'11 novembre. La decisione era già nell'aria: il coreografo aveva manifestato più volte la volontà di uscire, prima per la mancanza di sua moglie Carmen Russo e della figlia Maria, poi per i comportamenti – secondo lui – indecorosi di Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato. Una versione confermata da Luca Calvani, che ha detto: "Quello che mi dispiace è che sia uscito perché questa roba gli faceva schifo", riferendosi alla neo coppia. Tra i concorrenti, però, c'è anche chi mette in dubbio le sue motivazioni, come Clayton Norcross, che qualche ora fa ha chiesto a Mariavittoria Minghetti: "Ma tu ti fidi di lui?". I motivi dell'abbandono, infatti, potrebbero essere esclusivamente professionali. Il 2 novembre è partita la nuova stagione di Flashdance – Il musical, opera teatrale che vede proprio Turchi come regista e sua moglie come attrice e la prossima tappa è prevista per mercoledì 13 novembre al teatro Metropolitan di Catania.

I dubbi di Clayton Norcross sull'uscita di Enzo Paolo Turchi

Tra gli inquilini che hanno manifestato dubbi sui motivi che hanno spinto Turchi a lasciare la casa c'è Clayton Norcross. Tra i due non c'è mai stato un rapporto idilliaco: tutto è partito dopo l'ingresso momentaneo di sua moglie Carmen. Il coreografo aveva accusato l'attore di non essersi comportato bene con lei: "Se tocchicchia non va bene. Prima di tutto, sottovaluta mia moglie. Che fa, lascia un vecchio e ne prende un altro? Dato che è una persona molto poco intelligente, dopo il problema diventa mio", aveva detto. Un astio ricambiato adesso da Norcross, che a proposito della sua uscita ha chiesto a Mariavittoria Minghetti: "Ma tu ti fidi davvero di lui?".

La reazione degli altri inquilini

Mariavittoria Minghetti e Jessica Morlacchi sono tra quelle che hanno sofferto di più l'abbandono temporaneo del coreografo. Ieri sera, le due si sono concesse un lungo sfogo nel giardino della casa: "Clayton mi ha fatto la domanda: ‘Ma tu ti fidi di lui?', perché voleva capire perché ci fidassimo tutti così tanto di Enzo. Gli ho risposto che lui è forse la persona di cui mi fido di più qui dentro, ti capisce con uno sguardo, ti guarda e ha già capito che problemi hai", ha detto in lacrime Minghetti. Jessica, dal canto suo, ha confessato di sentirne già una forte mancanza: "Lui è proprio un papà, ma ha un pensiero fisso troppo forte, crede di essere grande e dover stare vicino a sua figlia Maria". Anche Luca Calvani ha difeso l'amico: "Io sono sconvolto nella direzione in cui sta andando. Lo so che Enzo non è morto, sta probabilmente in albergo, forse gli hanno fatto vedere sua figlia e sua moglie. Quello che mi dispiace è che sia uscito perché questa roba gli faceva schifo”.