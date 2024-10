video suggerito

Enzo Paolo Turchi e Carmen Russo al Gf, ma il 2 novembre c’è la prima del loro musical Enzo Paolo Turchi vuole lasciare la casa del Grande Fratello: per amore, nostalgia o lavoro? Il 2 novembre la prima della nuova stagione del musical che vede Carmen Russo tra gli attori e lui alla regia. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Enzo Paolo Turchi vuole lasciare la casa del Grande Fratello. Per convincerlo a restare, gli autori hanno fatto in modo che Carmen Russo entrasse da lunedì a giovedì per provare a tenerlo su di morale. Nel mentre, è stata costruita una linea narrativa che vede il coreografo, ballerino e regista non essere più sicuro dell'amore della sua compagna di vita. Una strategia televisiva più che uno stralcio di vita vera, da professionista della cronaca rosa quale Enzo Paolo Turchi sa essere. A ben vedere, però, i motivi per uscire dalla casa del Grande Fratello potrebbero essere esclusivamente professionali. Il 2 novembre, infatti, parte la nuova stagione di Flashdance – Il musical, opera teatrale che vede proprio Carmen Russo come attrice ed Enzo Paolo Turchi come regista.

Il musical Flashdance con Carmen Russo, Alex Belli ed Enzo Paolo Turchi alla regia

Lo spettacolo è tratto dall'intramontabile capolavoro degli anni ‘8o e racconta la storia di Alex Owens, una ragazza che insegue il sogno della sua vita, entrare nella prestigiosa Accademia di Danza di Pittsburgh riscattandosi così da un passato difficile. Nel musica ci sono le canzoni che hanno reso grande Flashdance: “What a feeling”, “Maniac”, “Gloria” e “I Love Rock ‘n Roll”. Come è prassi, il regista di uno spettacolo non manca mai a quella che è la prima di uno spettacolo e il 2 novembre la produzione (che nel cast ha anche Alex Belli e Teresa Del Vecchio) ha doppio spettacolo a Trento presso l'Auditorium Santa Chiara. Il tour proseguirà poi Genova presso lo Stadium; a Forlì, presso il PalaGalassi; a Montecatini presso il prestigioso Teatro Verdi.

Insomma, c'è un bel daffare fuori dalla casa del Grande Fratello. Così tanto che viene da pensare che Enzo Paolo Turchi possa lasciare non per la nostalgia o per chissà quale altro malessere, ma semplicemente perché c'è da lavorare. Come finirà? Ah, lo scopriremo battistianamente. Solo vivendo.