Alberto Matano: “Vissi un amore totalizzante con una donna prima di mio marito. Con lui un colpo di fulmine” Il giornalista e conduttore de La Vita in diretta ha pubblicato il suo primo libro (Vitamia) con tratti autobiografici. Nelle pagine il racconto di una storia d’amore, che ricalca in parte il suo vissuto: “Negli anni dell’università un amore totalizzante con una donna”. Oggi è sposato con Riccardo Mannino: “Fu un colpo di fulmine”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Alberto Matano ha pubblicato il suo primo romanzo dal titolo Vitamia, che ha alcuni tratti autobiografici. Il giornalista, conduttore de La Vita in Diretta e giudice di Ballando con le Stelle 2024, ha raccontato alcuni aspetti della sua vita tramite la storia di Rocco: dai primi amori al coming out in famiglia, fino al recente matrimonio con Riccardo Mannino officiato da Mara Venier.

L'amore per una donna e il coming out in famiglia

Nel libro scritto da Matano viene raccontata la storia di Rocco e l'amore con Giulia, co protagonista. Intervistato dal Corriere della Sera, il giornalista ha rivelato di aver avuto una ‘Giulia' nella sua vita prima di innamorarsi di un uomo: "Negli anni subito dopo l’Università, un amore totalizzante, poi ho vissuto la stessa intensità anche verso un uomo. L’amore che vivi a 20 anni ti travolge, magari finisce ma sai che ti ha cambiato e continua a vivere anche nell’assenza. Anche io ho avuto un grande amore giovanile, poi con la maturità abbracci tutto con armonia. I sentimenti grandi vanno ricuciti".

Per il conduttore, parlare della sua omosessualità in famiglia è stato ‘un processo': "Prima ne ho parlato con i miei fratelli, poi con i miei genitori. Riccardo (l'attuale marito, ndr) è stato il primo genero a entrare in famiglia. Dichiarare il proprio orientamento sessuale è qualcosa che parte da dentro, una scelta personalissima".

L'incontro con il marito Riccardo Mannino e il matrimonio

Nel giugno del 2022 Matano è convolato a nozze con Riccardo Mannino, avvocato cassazionista. Il loro primo incontro fu per il giornalista un colpo di fulmine: "È entrato nel ristorante dove ero con alcuni amici e l’ho notato. Quando l’ho incrociato di nuovo in palestra ho fatto il primo passo. Era sul tapis roulant e gli ho detto: “ma quanto corri…". A celebrare il matrimonio Mara Venier, che ha anche suggerito l'idea della cerimonia: "Eravamo al ristorante e lei ha lanciato la provocazione. Riccardo ha aperto l’agenda e ha segnato la data. Quando ci ha sposati eravamo tutti con gli occhi lucidi".

E a proposito di Venier, la conduttrice ha rivelato che se dovesse fare un nome al suo posto per Domenica In, sarebbe quello di Stefano De Martino. Affermazione che però non ha infastidito Matano: "Penso che non esista un “dopo Mara”, quel che fa è abbastanza unico. Nell’ottica di rivoluzionare il programma mi sembra una buona idea: penso che De Martino abbia talento. Oggi le persone identificano il programma con chi lo fa. Lo dico anche riferito a me, rivendico la mia Vita in Diretta: ho trasformato un titolo polveroso, passando dal 13 al 21 per cento di share giornaliero".