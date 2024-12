Alberto Matano e il coming out in tv: “Dopo il video sul bullismo omofobo, non pensavo sarebbe diventata una notizia “

video suggerito

A cura di Ilaria Costabile

Alberto Matano è stato ospite nella puntata di Domenica In del 1 dicembre, nel salotto di Mara Venier ha parlato del libro, Vitamia, da poco arrivato nelle librerie e ha ricordato il momento in cui commentando un video durante una puntata de La Vita in Diretta, ha fatto delle dichiarazioni che sono risuonate come un coming out, seppur involontario.

Il racconto a Domenica In

Nel salotto domenicale di Mara Venier, sua storica amica, il giornalista ha raccontato l'effetto che quelle parole hanno generato nel pubblico, parole che volevano spingere ad una riflessione e che, poi, sono state veicolate come un messaggio diverso, una sorta di confessione davanti alle telecamere. Come è lui stesso a raccontare, in realtà, non avrebbe mai immaginato che quel commento diventasse, poi, un coming out:

Siccome io quando ero ragazzino ho vissuto il bullismo ho detto ‘io a quel ragazzo devo qualcosa‘ e dal momento che io adesso ho una posizione non potevo tacere. Così ho avvertito il direttore, i miei collaboratori e te Mara. Ho detto a tutti voi: devo dirlo, farò un discorso, così ho detto quella cosa semplice che è stata ‘so cosa significa perché è successo anche a me‘, dopo che avevo mandato il video sul bullismo omofobo. Non avevo calcolato che poi sarebbe uscita la notizia ‘Matano fa coming out.

Il commento a La Vita in Diretta

Il momento risale all'ottobre 2021, quando il giornalista nel commentare un servizio sulla bocciatura del tanto discusso Ddl Zan, seguito da un video in cui si raccontava del bullismo ai danni di persone omosessuali, ha utilizzato delle parole che hanno avuto un'eco fortissima, non solo da parte del pubblico. Questo quanto detto dal giornalista durante la diretta:

Vi devo dire che storie come queste mi fanno particolarmente male. Perché è successo anche a me quando ero adolescente, l’ho provato sulla mia pelle, quindi so cosa significa. E allora mi auguro che con il contributo di tutti, su un tema così importante, ci possa essere un supplemento di riflessione. Lo dobbiamo anche a quelle persone che abbiamo appena visto.