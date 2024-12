video suggerito

Il coming out di Zeudi Di Palma al Grande Fratello: "Fin da piccola so di essere bisessuale" Al Grande Fratello, il coming out di Zeudi Di Palma e l'ironia di Shaila Gatta: "Se tu e Helena voleste fare un threesome, mi offro volontaria".

A cura di Daniela Seclì

Nel corso della puntata del Grande Fratello trasmessa lunedì 23 dicembre, Alfonso Signorini ha concesso ampio spazio al legame che si sta instaurando tra Zeudi Di Palma e Helena Prestes. Dopo la diretta, l'ex Miss Italia ha parlato del suo coming out. Poi, l'ironia di Shaila Gatta: "In caso voleste fare un threesome, io mi offro volontaria".

Il coming out di Zeudi Di Palma

Dopo la diretta, Zeudi Di Palma si è concessa una chiacchierata con Shaila Gatta. La ballerina le ha chiesto se abbia scoperto da poco di poter provare dei sentimenti anche nei confronti delle donne. L'ex Miss Italia ha spiegato di saperlo sin da piccola e di avere fatto coming out con la famiglia quattro anni fa: "È da quando sono piccola che lo so. Ho fatto il mio coming out con la famiglia nel 2020. Quattro anni fa". E, come riporta Biccy.it, ha continuato:

Io mi sono lasciata con il mio ragazzo perché anche con lui ho fatto coming out. Lui non accettava questa cosa. Lui era molto geloso in generale e le cose non funzionavano benissimo. Però quando gli ho detto "A me piacciono anche le donne" non l’ha accettato. Diciamo che a quel punto ci siamo lasciati a vicenda.

Zeudi Di Palma spiega a Helena Prestes il significato di coming out

Zeudi Di Palma ha realizzato: "Questo è stato il mio coming out! Che poi mi piace il fatto che è anche come se non lo fosse stato, è avvenuto in maniera molto naturale. È la prima volta che lo dico qui". Poi, ha spiegato a Helena Prestes il significato di "coming out" e di "outing":

Il coming out è quando tu dichiari la tua sessualità apertamente a tutti, invece l’outing è quando tu hai il tuo orientamento sessuale e una terza persona lo dichiara davanti a tutti. Nel mio caso è un coming out. Anche se fattivamente non lo è. È stato più un outing se ci fai caso. Purtroppo ci sono ancora tante persone che non parlano, magari hanno una madre un po' più rigida. Sembra che il tabù stia svanendo, me è importante che se ne parli.

L'ironia di Shaila Gatta

Ilaria Galassi ha confidato a Zeudi Di Palma di sperare che la sua relazione con Helena Prestes vada in porto: "Io spero che nasca una cosa bellissima tra voi due, siete di una bellezza, io mi sono emozionata. Lo spero con tutto il mio cuore, ma veramente”. Poi la battuta di Shaila Gatta: "In caso voleste fare un threesome, io mi offro volontaria. Tanto anche io con gli uomini non è che vada tanto d'accordo".