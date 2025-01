video suggerito

Zeudi al GF: “Infastidita da Helena vicino a Javier. Non riuscivo a parlare con mia mamma della mia sessualità” Nella puntata del 13 gennaio del GF, Zeudi Di Palma ha parlato del rapporto Helena Prestes e ha ammesso di essere infastidita dalla vicinanza tra la modella e il coinquilino. L’ex Miss Italia ha poi incontrato la mamma e raccontato la sua storia: “A 14 anni ero consapevole della mia sessualità, ma non è stato facile parlarne con mia madre”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Elisabetta Murina

Nella puntata del 13 gennaio del Grande Fratello, spazio anche al rapporto tra Zeudi Di Palma e Helena Prestes. Tra le due inquiline c'è stato un bacio, ma l'ex miss Italia è convinta che da parte della modella non ci sia lo stesso trasporto, anche per via del suo interesse nei confronti di Javier Martinez. Zeudi ha poi incontrato sua mamma Maria Rosaria, raccontando anche una parte della sua storia familiare e personale.

Il rapporto tra Helena, Zeudi e Javier

Durante la settimana Zeudi si è detta infastidita dal fatto che Helena ha dato un bacio sul collo a Javier. L'ex Miss Italia però ha precisato che non si tratta di gelosia: "Non sono gelosa, era fastidio". Quello che, ad oggi, prova verso la coinquilina, per sua stessa ammissione, è una forma di attrazione e non un innamoramento. Helena invece ha invitato Zeudi ad andare per la sua strada, senza pensare a lei come a più di un'amica.

Nella conversazione è intervenuto anche Javier che, senza giri di parole, ha detto la sua: "Non voglio essere molto crudo, ma secondo me a Helena non piacciono le donne quando piacciono a Zeudi". Poi ha parlato del rapporto che ha con la modella, precisando che si tratta di un'amicizia e nulla i più: "Il suo bacio sul collo non mi è indifferenze ma non andiamo oltre a quello, è solo un'amicizia, abbiamo quel tipo di rapporto".

La storia di Zeudi Di Palma: "A 14 anni ero consapevole della mia sessualità"

Prima di incontrare sua mamma Maria Rosaria, che è venuta a farle una sorpresa, Zeudi ha parlato della sua bisessualità, scoperta quando aveva 14 anni ma tenuta nascosta in famiglia per alcuni anni: "Ero consapevole della mia sessualità dai 14 anni, ma non mi accettavo. A 19 anni ho fatto coming out, non riuscivo a spiegare cosa sentivo a mia madre, non è stato facile parlarle".