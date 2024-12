video suggerito

Zeudi Di Palma e Helena Prestes si lasciano andare sotto le coperte al GF, ma la regia cambia inquadratura

A cura di Sara Leombruno

Al Grande Fratello scoppia la passione tra Zeudi Di Palma e Helena Prestes. Le due ragazze nella Casa hanno trovato un'intesa fisica, oltre che emotiva, nonostante il recente avvicinamento dell'ex Miss Italia con Alfonso D'Apice, con cui è scattato anche un bacio. Nelle ultime ore, le due si sono scambiate delle effusioni sotto le coperte: non è chiaro cosa stessero facendo ma, a un certo punto, la produzione ha deciso di staccare l'inquadratura, per evitare di mostrare dettagli espliciti.

Le coccole sotto le coperte

Il rapporto tra la modella brasiliana e l'ex Miss Italia è uno degli argomenti più discussi, sia fuori che dentro la Casa. Su X, l'hashtag "Zelena" è quasi sempre nei top trends ed è condiviso anche fuori dall'Italia. Sia Helena che Zeudi avevano dichiarato di essere bisessuali e di aver avuto in passato storie con altre donne. Zeudi, in particolare, ha spiegato di aver fatto coming out con la famiglia quattro anni fa e che per questo motivo la sua ultima relazione era finita. Nelle ultime ore, le due concorrenti si sono avvicinate tanto da lasciarsi andare ad alcuni momenti d'intimità sotto le coperte, senza nascondersi. A un certo punto, però, la regia ha censurato la scena, cambiando inquadratura.

Helena e Zeudi si erano nascoste nell'armadio qualche giorno fa

Non è la prima volta che le due si lasciano andare a momenti di passione. Solo qualche giorno fa, infatti, le concorrenti si erano nascoste nell'armadio ma, una volta entrate, la regia ha censurato. Zeudi avrebbe sbottonato i vestiti alla sua inquilina, stando a quanto dimostrano le immagini, e le avrebbe baciato la schiena. Poi la produzione ha cambiato inquadratura.