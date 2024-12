video suggerito

Al GF scatta il bacio tra Zeudi Di Palma e Alfonso, di recente l’ex Miss Italia si era dichiarata bisessuale Nella casa del GF, nel giorno di Natale, è scattato il primo bacio tra Zeudi Di Palma e Alfonso D’Apice. Solo qualche giorno prima, l’ex Miss Italia si era dichiarata bisessuale e non aveva nascosto il suo interesse per la coinquilina Helena Prestes. Su X il video del momento. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Elisabetta Murina

Colpo di scena al Grande Fratello nel giorno di Natale. Dopo essersi avvicinata a Helena Prestes e aver dichiarato di essere bisessuale, Zeudi Di Palma ha baciato Alfonso D'Apice. I due si sono coperti con un cuscino e si sono lasciati andare a tenerezze, lontano dal resto del gruppo

Il video del bacio tra Zeudi Di Palma e Alfonso D'Apice

Come si vede in alcuni video che circolano su X, Zeudi e Alfonso si sono baciati nella casa del GF, proprio nel giorno di Natale. I due concorrenti si sono sdraiati a letto e, dopo essersi coperti il viso con un cuscino, si sono lasciati andare a tenerezze lontani dal resto del gruppo. Nessuna parola in particolare, ma alcuni rumori che non lasciano spazio a dubbi.

Questo in realtà non sarebbe il primo bacio perché quando l'ex Miss Italia è entrata nella Casa, Alfonso Signorini aveva raccontato al pubblico che i due si erano frequentati dopo Alfonso aveva rotto con la fidanzata Federica Petagna. "Non siamo mai stati insieme, nemmeno una frequentazione. C'è stato un bacio, ma nulla di serio", aveva però precisato l'ex protagonista di Temptation Island. Che ora invece sia l'inizio di qualcosa?

Zeudi Di Palma si era dichiarata bisessuale: l'interesse per Helena

Nella casa del GF, però, Zeudi si è avvicinata anche a Helena Prestes, instaurando con lei una certa complicità fin dall'inizio. Le due concorrenti si sono avvicinate tanto da lasciarsi andare ad alcuni romantici baci davanti agli altri inquilini, senza nascondere più quello che provano una per l'altra. Le ‘Zelena', come sono state soprannominate, si sono anche chiuse nell'armadio prima che la regia censurasse la scena.

Sia Helena che Zeudi avevano dichiarato di essere bisessuali e di aver avuto in passato storie con altre donne. L'ex Miss Italia, in particolare, ha spiegato di aver fatto coming out con la famiglia quattro anni fa e che per questo motivo la sua ultima relazione era finita:

Io mi sono lasciata con il mio ragazzo perché anche con lui ho fatto coming out. Lui non accettava questa cosa. Lui era molto geloso in generale e le cose non funzionavano benissimo. Però quando gli ho detto "A me piacciono anche le donne" non l’ha accettato.