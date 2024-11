video suggerito

L’ex GF Daniele Dal Moro aggredisce gruppo di passeggeri sul treno: “Extracomunitari, non volevano scendere” “Voglio bene agli extracomunitari, basta che non mi cag*** la min***”: è questa una delle frasi contenute nel racconto violento e condito da bestemmie che l’ex GF Daniele Dal Moro fa in diretta Twitch, convinto di stare rendendo pubblico un episodio esilarante invece che un momento infarcito di razzismo e aggressività. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Stefania Rocco

È un racconto violento e condito da bestemmie quello che Daniele Dal Moro fa in diretta Twitch, convinto di stare rendendo pubblico un episodio esilarante invece che un momento infarcito di razzismo e aggressività. Protagonista di una diretta Twitch ospitata Edoardo Donnamaria e Matteo Diamante (tutti e tre hanno partecipato all’edizione del GF di due anni fa), Dal Moro ha reso noto un episodio gravissimo, descritto addirittura con l'orgoglioso autocompiacimento di chi ritiene perfino di essersi prodotto in un atto eroico.

“Sono in treno, sto venendo a Roma e il treno è in ritardo”, racconta Dal Moro tra una bestemmia e l’altra, “Ero inca***to nero. C’erano 4/5 extracomunitari ai quali, per carità, voglio anche bene basta che non mi cag*** la min***. Succede che il controllore gli chiede di scendere perché non hanno il biglietto. Il treno si ferma, la gente comincia a borbottare. Passano 10 minuti, poi un quarto d’ora, a una certa mi sono rotto il ca***. Mi sono alzato e c’erano il controllore, gli sbirri, la polizia e gli chiedo ‘Oh, ma ce la facciamo?’. Praticamente, 4 erano scesi e 2 non volevano scendere”. Quindi, con sconcertante naturalezza, Dal Moro descrive l’aggressione: “Quando ho chiesto ai presenti, mi hanno risposto che stavano lavorando ma è toccato a me lavorare. Mi sono girati i cogl***, scendi, non scendi…sono sceso dal treno, ho fatto il giro da dietro e sono sceso dall’altro vagone, li ho presi da dietro, gli ho dato una stecca D** cane, li ho buttati addosso agli sbirri e questi mi hanno detto un treno di parole e gli ho dato una pacca, tipo una doppia con le mani aperte, li ho buttati lunghi distesi. Ho guardato il capotreno e gli ho detto ‘Monta su e andiamo fuori dai cogl***’. Il capotreno è salito, ha fatto ripartire il treno e quando sono tornato a sedermi c’era tutta la gente che applaudiva”. Non fa meglio Matteo Diamante che commenta: “Questo è Daniele. Ci dissociamo ma ci associamo allo stesso tempo. È giusto perché c’è gente che deve andare a lavorare”.

L’aggressione sfiorata a un fotografo raccontata a Edoardo Donnamaria e Matteo Diamante

Dal Moro, ormai a ruota libera, aggiunge inoltre di essere arrivato a un passo dall’aggredire un fotografo: “Mi capitano di quelle scene…La settimana scorsa ho quasi messo le mani addosso a un paparazzo. Mi sono fermato e gli ho detto ‘Vecchio, te la faccio mangiare la macchina fotografica”.

Daniele Dal Moro era già stato espulso dal Grande Fratello a causa dei suoi atteggiamenti

Dal Moro, due volte concorrente del Grande Fratello, aveva già fatto discutere per essere stato espulso dal gioco lo scorso anno. Ammonito più volte, era stato costretto ad abbandonare la Casa dopo essersi prodotto in una serie di atteggiamenti che la produzione del reality e Mediaset avevano ritenuto distanti dallo spirito del gioco.