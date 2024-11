video suggerito

Cesara Buonamici su Lorenzo Spolverato al GF: "Ha un passato difficile, Alfonso Signorini lo sta aiutando" Cesara Buonamici ospite di Pomeriggio5 ha commentato il comportamento di Lorenzo Spolverato al GF spiegando che la sua irruenza è "conseguenza di un passato complicato che ha vissuto". Stando alle sue parole, "Alfonso Signorini lo sta spingendo a capire e a controllare questi impulsi".

A cura di Gaia Martino

A Pomeriggio Cinque oggi, martedì 26 novembre, a poche ore dalla diretta del Grande Fratello, Myrta Merlino ha chiesto ai suoi ospiti un parere su Lorenzo Spolverato. Il concorrente che nelle ultime settimane ha fatto discutere per il comportamento spesso aggressivo adottato nei confronti di alcuni suoi inquilini, è stato difeso da Cesara Buonamici. La giornalista, volto del TG5 e opinionista del reality di Signorini, ha spiegato che il modello milanese ha avuto "un passato complicato" ed è consapevole dei suoi errori.

Il commento di Cesara Buonamici su Lorenzo Spolverato

Cesara Buonamici, invitata a commentare l'atteggiamento di Lorenzo Spolverato al Grande Fratello, ha spiegato: "Ha una certa irruenza e non rappresenta il suo vero modo di essere. Credo sia la conseguenza di un passato complicato che ha vissuto. Passo dopo passo capisco meglio la natura dei personaggi. Lui ha un passato difficile, nell'infanzia, nell'adolescenza. Ha vissuto in un quartiere dove la normalità era fare a botte, veniva bullizzato. Vedo consapevolezza in lui e noi, Alfonso (Signorini, ndr) in primis, lo spingiamo a capire e a controllare questi impulsi, a studiare e ad impegnarsi. Dimostra di essere consapevole".

Caterina Collovati: "La storia del bullismo è una scusa"

Caterina Collovati, ospite in studio di Pomeriggio5, ha subito interrotto Cesara Buonamici per dire la sua sul concorrente il quale, secondo il suo parere, avrebbe utilizzato la "storia del bullismo" per giustificare i suoi atteggiamenti: "Non mi convince. Non vorrei che questa storia del bullismo fosse una scusa. Tutti hanno avuto un passato difficile e non per questo sono diventati così aggressivi e violenti" ha dichiarato. Una volta entrato a far parte della casa più spiata d'Italia, avrebbe dovuto avere "l'intelligenza di sapersi controllare", le parole.