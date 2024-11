video suggerito

La Talpa, esplode la rissa tra Gilles Rocca e Alessandro Egger: “Testa di c** hai spaventato le ragazze” Nella seconda puntata de La Talpa, la rissa tra Gilles Rocca e Alessandro Egger. Tra i due volano parole grosse. Andrea Preti ha provato a separarli. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Daniela Seclì

La seconda puntata de La talpa, trasmessa lunedì 11 novembre, si è aperta con una rissa. Un filmato, mandato in onda da Diletta Leotta, narrava l'accaduto. Alessandro Egger sosteneva di aver visto un uomo fuggire dalla casa con la valigetta che la conduttrice aveva affidato al gruppo. La persona in questione aveva la barba e una felpa con il marchio del programma. Dopo avere recuperato la valigetta, Egger ha raggiunto gli altri concorrenti e li ha svegliati. Peccato che i sospetti siano ricaduti proprio su di lui.

La Talpa, rissa tra Alessandro Egger e Gilles Rocca

Alessandro Egger, dopo avere recuperato la valigetta, ha chiesto subito dove fosse Andrea Preti. Era convinto che fosse lui l'uomo che aveva incontrato. Così, ha intimato ai concorrenti di tirare fuori le loro felpe: "Facciamo un controllo". Poi, ha accusato apertamente Preti: "Andrea io ho visto un uomo con la barba che mi ha puntato una torcia in faccia", ma il concorrente ha replicato che in quel momento era in camera. Egger, non vedendosi creduto, ha esclamato: "Io lascio la casa" e si è allontanato dal gruppo da cui si è alzata una voce maschile che diceva: "Ma questo è scemo". Gilles Rocca si è spazientito per il tempo sprecato a cercare Egger anziché dare la caccia alla Talpa:

Se n'è andato perché pensava che noi non gli stessimo dando credito. Il fatto che lui sia scappato ha interrotto la ricerca. E alla fine la ricerca della talpa è diventata la ricerca di Alessandro Egger. Siamo qui per un gioco, prendere, sbroccare così e andarsene via senza un confronto mi sembra una grande ca***ta.

Dopo ore trascorse a cercare Alessandro, il concorrente è ricomparso all'improvviso: "Ragazzi non potete capire cosa è successo. Ho fatto il giro intorno al lago perché stavo seguendo una cosa e quando vi ho sentito urlare sono corso qui". Gilles Rocca non ci ha visto più, si è scagliato contro di lui urlando:

Il gioco è una cosa, la vita vera è un'altra. Sono tre ore che ti stiamo cercando. Un po' di rispetto. Ho 41 anni, devi portare rispetto.

Egger, mentre Andrea Preti provava a separarli, ha accusato Gilles: "Tu hai detto ‘Scemo, vattene da casa'". Ma non era stato Rocca a rivolgergli quell'insulto e quest'accusa ingiusta lo ha fatto infuriare ancora di più:

Ma chi ti ha detto "scemo". Io me ne vado immediatamente se c'è una persona come te dentro la casa. Le ragazze hanno paura. Tu sei un testa di c**o che le ha fatte spaventare.

Il gruppo, ormai, era tutto contro Alessandro: "Ti sei nascosto per tre ore, non sei andato in nessun ca**o di lago. Prendi per il c**o le persone con cui ridevi fino a poco fa". Diletta Leotta ha richiamato all'ordine i concorrenti: "Ricordiamoci di mantenere dei toni più sereni, diversi".

I dubbi su Alessandro Egger, ma è stato Andrea Preti a rubare la valigetta

Marina La Rosa non ha nascosto le sue perplessità: "Ho pensato che fosse una cosa escogitata dall'inizio alla fine da Alessandro, perché continuava ad andare avanti e indietro dicendo che avevano tentato di rubare la valigetta, ma intanto era lui che faceva avanti e indietro con la valigetta". Gilles Rocca ha spiegato perché si è spazientito con Alessandro Egger:

Quando è tornato, continuava a stare nel gioco, ma non si stava più giocando. Le ragazze erano spaventate, lo stress non è poco. Mi scuso per i toni. Ma io non ho detto "scemo", non era la mia voce. Fino a stamattina diceva che stava inseguendo un daino.

La valigetta era stata rubata da Andrea Preti su indicazione della produzione. In cambio, ha ottenuto un premio per il gruppo: 3mila euro.