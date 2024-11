video suggerito

Jessica Morlacchi si vergogna del Grande Fratello: “Che imbarazzo, livello davvero basso” Jessica Morlacchi non approva alcune scelte del Grande Fratello: “Mi sono sentita in imbarazzo, il programma ha preso questo andazzo anche quest’anno”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Daniela Seclì

Per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy

Nella casa del Grande Fratello, c'è chi è stanco dei triangoli amorosi. Nei giorni scorsi la protesta di Luca Calvani che si è chiesto cosa ci stiano a fare gli altri concorrenti se la diretta con Alfonso Signorini ruota sempre attorno a Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato. Poi è arrivato lo sfogo di Jessica Morlacchi.

Lo sfogo di Jessica Morlacchi

Nella puntata del Grande Fratello trasmessa lunedì 11 novembre, è entrato nella casa Stefano Tediosi, ex tentatore di Temptation Island vicino a Federica Petagna. Come spesso prevede il programma, i concorrenti sono stati invitati a restare chiusi nella camera da letto per permettere a Stefano e Federica di avere un confronto. Nel corso del faccia a faccia, Tediosi ha anche accusato Petagna di avere baciato altri uomini. Un momento che Jessica Morlacchi ha reputato "imbarazzante":

Pensa che io non accarezzo i miei cani da un mese e mezzo per vedere questo. Devo stare chiusa in stanza dieci minuti per sentire questo discorso, che per me poteva benissimo essere doppiato dalla Gialappa's.

La concorrente ammette di essersi sentita in imbarazzo

Jessica Morlacchi ha proseguito nel suo sfogo, confidandosi con Luca Calvani e Amanda Lecciso. Ha ammesso, senza mezzi termini, di trovare la situazione "imbarazzante":

Mi sono sentita un attimino in imbarazzo perché ho detto: "Il livello è veramente basso". E spero anche io dentro di me…pur avendo la consapevolezza che il programma ha preso questo andazzo anche quest’anno e va bene. Il programma è questo.

Le sue parole sembrano fare eco a quelle pronunciate da Luca Calvani, che nei giorni scorsi si è lamentato dell'eccessivo focus sui triangoli amorosi:

Che succede la fuori? È possibile che un programma televisivo sia tutto sulle solite due persone. Adesso ce ne sono altri tre che monopolizzeranno tutto il resto. Ma noi che ci stiamo a fare qui?