Lo sfogo di Luca Calvani contro gli autori del GF: “Si parla solo di Shaila e Lorenzo, noi che ci stiamo a fare?”

Luca Calvani si è reso conto che ormai il Grande Fratello sembra essere costruito attorno al flirt di Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato. Il concorrente non ci sta.

Al Grande Fratello, lo sfogo di Luca Calvani. Il concorrente ritiene che il programma condotto da Alfonso Signorini sia ormai completamente incentrato su Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato. Così, si è chiesto cosa ci stiano a fare gli altri gieffini se a malapena vengono presi in considerazione durante la diretta.

Luca Calvani si è confidato con Mariavittoria Minghetti. Il concorrente si è lamentato: "Che succede la fuori? È possibile che un programma televisivo sia tutto sulle solite due persone. Adesso ce ne sono altri tre che monopolizzeranno tutto il resto. Ma noi che ci stiamo a fare qui?". Il riferimento è evidente. Il concorrente parla di Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato, poi di Federica Petagna, Alfonso D'Apice e Stefano Tediosi. In un'altra occasione, Luca Calvani ha ribadito il concetto: "Vorrei che ogni tanto si parlasse magari anche vagamente d'altro". Pamela Petrarolo lo ha invitato ad abbandonare le speranze: "Pensa che ancora dobbiamo iniziare con l'altro triangolo, non finiremo mai".

Luca Calvani ha notato una certa scaltrezza nel modo in cui Lorenzo Spolverato sta gestendo il triangolo con Shaila Gatta e Helena Prestes: "Lui che chiama Helena all'ora di pranzo. Lo fa all'ora di pranzo quando la gente guarda. Capito? Amore, qui siamo al professionismo. È scaltrezza". Yulia Naomi Bruschi, allora, gli ha confidato di essere d'accordo con lui. Ritiene che Lorenzo Spolverato conosca bene il reality e farebbe qualsiasi cosa per arrivare alla finale del Grande Fratello:

Lorenzo sa come deve fare. Lo ha detto anche più di una volta. Non è scemo, è di un'intelligenza super. Questo è il suo lavoro, lui vorrebbe arrivare alla fine e farebbe di tutto per arrivarci.