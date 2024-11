video suggerito

Lorenzo Spolverato a Shaila: “Ero un animale nelle relazioni, strano non ti abbia ancora insultata” Continuano ad accumularsi gli scivoloni collezionati da Lorenzo Spolverato al Grande Fratello. Poche ore fa, durante una discussione con Shaila Gatta, l’uomo ha ammesso: “Ero un animale nelle mie precedenti relazioni”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Stefania Rocco

94 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello 2024/2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Rischia di complicarsi la posizione di Lorenzo Spolverato al Grande Fratello. Dopo un weekend segnato da migliaia di tweet con hashtag #fuoriLorenzo, il concorrente del reality show condotto da Alfonso Signorini non spegne la tensione. Al contrario, rischia di fare peggio e ammette di fronte a Shaila Gatta di essere lui stesso sorpreso dal fatto di essere stato tanto “paziente” da riuscire nell’impresa di non insultarla. Una frase insolita e stonata anche considerato il contesto del discorso. Frase che, insieme alle altre, potrebbe valergli un richiamo ufficiale da parte della redazione del reality show di Canale5 che per il momento non è ancora intervenuta.

Lorenzo Spolverato e lo scivolone con Shaila Gatta

Dopo le frasi rivolte a Helena Prestes – alcune delle quali gravissime, sebbene il GF non abbia ancora preso ufficialmente posizione in merito a quanto dichiarato dal milanese – Lorenzo è tornato alla carica e, parlando con Shaila, ha ammesso di trovare strano il fatto di avere mantenuto con lei un certo contegno, addirittura evitando di insultarla considerati i suoi precedenti. “Tu mi devi vedere nelle mie ex relazioni, che animale che ero”, ha dichiarato incomprensibilmente Lorenzo come se stesse pronunciando una frase innocua, “Sto facendo anch’io dei passi. Non pensare sia fatto e finito. Ho un cervello ma non sono fatto e finito, Shaila. Ed è strano che in due litigate non ti abbia ancora insultato. Ma non lo voglio fare perché non sai che parole posso pensare in una frazione di secondo. Sarebbe brutto”. Un discorso sconcertante pronunciato con sorprendente naturalezza me accolto in silenzio da Shaila che non si è ribellata.

Lorenzo Spolverato aveva detto a Helena Prestes: “Sono stato aggressivo? Se lo merita”

Un altro passaggio che rischia di costare caro a Lorenzo si era verificato qualche giorno fa, sempre durante un discorso con Shaila. L’uomo, rispondendo ala fidanzata che gli faceva notare di avere tenuto un comportamento aggressivo con Helena Prestes, aveva risposto: “Fa niente, se lo merita”. Per una frase simile (“Merita di essere bullizzato” era la frase intera), qualche anno fa Ginevra Lamborghini fu espulsa dalla Casa del GF. Nei confronti di Lorenzo, invece, non è ancora arrivata nemmeno una sanzione.