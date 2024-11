video suggerito

GF, Lorenzo Spolverato aggredisce Helena Prestes dopo la lite con Shaila: “Ha detto cose false” Lorenzo Spolverato è di nuovo al centro del chiacchiericcio del Grande Fratello, dopo una discussione avuta con Helena Prestes che lo ha fatto litigare con Shaila Gatta. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Ilaria Costabile

Il rapporto tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato continua ad essere altalenante, i due si trovano spesso a discutere e ora il modello è finito al centro di una bufera per un'affermazione, piuttosto forte, fatta nei confronti di Helena Prestes. Proprio a causa della modella brasiliana, la coppietta del reality si era trovata a litigare in maniera molto accesa.

Lorenzo Spolverato e la discussione con Helena Prestes

Il gieffino, dopo aver discusso con Shaila, infastidita dalle rivelazioni di Helena, si è subito rivolto a quest'ultima dando vita ad una litigata furibonda. Il modello sarebbe stato particolarmente aggressivo, tanto che anche Shaila gli si è rivolta con una certa preoccupazione, dicendosi contraria al modo da lui utilizzato per far valere le sue ragioni. Di tutta risposta, però, Spolverato ha rivendicato il suo comportamento, dicendo di averlo fatto perché la modella aveva detto cose false sul suo conto, non senza rimproverare l'ex Velina per come gli si è scagliata contro:

Sì lo so. Ma se lo meritava, se lo merita. Ha detto cose false. Lei in quel momento ha portato delle frasi non vere. Se ho davanti una persona che non rispetta i miei valori… E poi tu prima mi hai aggredito. Hai urlato contro di me. Mi hai aggredito e io ho capito che l’hai fatto perché non ti ho ascoltata. Però l’hai fatto!

Il rapporto tra Helena e Lorenzo, ad ogni modo, non è dei più limpidi, dal momento che lui sembrerebbe già conoscere la modella da prima di mettere piede nella casa, come si evince da una conversazione con Giglio, dove si sente Spolverato chiede: "Ma tu sai qualcosa di me ed Helena fuori?".

La frase che ha fatto scatenare il putiferio è stata la seguente: "Lorenzo sarebbe geloso di me", che Prestes ha rivelato alla ballerina che, quindi, si è infastidita e ha subito chiesto spiegazioni a Lorenzo. Da lì i due hanno litigato e Shaila ha anche manifestato un suo malessere, dicendosi di "sentirsi sbagliata".