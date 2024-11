video suggerito

Alberto Matano fa una gaffe a La vita in diretta: augura “in bocca al lupo” a un uomo attaccato dall’animale Gaffe di Alberto Matano mentre intervistava Francesco Tancredi, un imprenditore agricolo azzannato al volto da un lupo e vivo per miracolo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Nella puntata de La vita in diretta di giovedì 21 Alberto Matano ha commesso una gaffe. L'esilarante siparietto si è verificato durante un collegamento con un inviato dall'Abruzzo che stava intervistando Francesco Tancredi, imprenditore che si è salvato dall'attacco di un lupo. Matano, nell'augurargli buona fortuna, ha usato un modo di dire che ha generato un effetto irrimediabilmente comico.

La gaffe di Alberto Matano a La vita in diretta

In una delle ultime puntate de La vita in diretta, il programma ha dato spazio a quanto accaduto a Francesco Tancredi, imprenditore agricolo sopravvissuto per un soffio all'attacco di un lupo. "È stato aggredito da un lupo inferocito, è vivo per miracolo solamente perché ha praticato pugilato nella sua vita. La presenza dei cinghiali probabilmente ha confuso il lupo che poi si è avventato su Francesco" ha spiegato Alberto Matano. Il 44enne nel corso del collegamento da Teramo ha mostrato i segni dei graffi e dei morsi sul viso e ha ribadito che è riuscito a salvarsi grazie alle tecniche di autodifesa. Al termine del servizio, il conduttore ha salutato così il giornalista e l'ospite: "Intanto grazie e in bocca al lupo. Buon lavoro". Il filmato è diventato virale sui social, dove in tanti hanno ironizzato sull'augurio di Matano.

Alberto Matano ballerino per una notte nella puntata di Ballando con le stelle di sabato 23 novembre

Nella puntata di Ballando con le stelle, dance show di Rai 1, in onda sabato 23 novembre, Alberto Matano sarà il ballerino per una notte. Il "principe del tesoretto" che in ogni appuntamento del programma è seduto a bordo pista, si esibirà in un paso doble con Pasquale La Rocca e Giada Lini. La coreografia risuonerà con la trama di Vitamia, nuovo libro del conduttore. Il romanzo racconta la storia di un amore libero da etichette e definizioni.