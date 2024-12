video suggerito

Alberto Matano e Lorella Cuccarini, le accuse di maschilismo e le polemiche dopo La Vita in Diretta Il rapporto lavorativo tra i due si era interrotto nel 2020, quando Cuccarini aveva lasciato in polemica la conduzione de La Vita in Diretta accusando il collega, che aveva risposto smentendo le sue parole. Negli anni, poi, Matano ha speso belle parole per la collega in occasione di Sanremo 2024.

A cura di Andrea Parrella

Le coppie televisive sono sempre una questione di sintonia, si basano su logiche non troppo diverse da quelle che determinano i rapporti nel quotidiano. Capita che nascano spesso delle alchimie davanti alla telecamere, binomi indissolubili, ma anche che i professionisti non vadano d'accordo. Tra le storie che più hanno fatto discutere negli ultimi anni, c'è quella che riguarda lo screzio tra Lorella Cuccarini e Alberto Matano, conduttori de La Vita in Diretta assieme fino al 2020, quando la conduttrice abbandonò il programma che da allora presenta il solo Matano.

L'uscita in polemica di Cuccarini da La Vita in diretta

Un'uscita burrascosa, dato che Lorella Cuccarini al termine della stagione 2019/2020 abbandonò La Vita In Diretta e lo fece in aperta polemica con Matano. Accusò il collega di maschilismo e prevaricazione in una lettera che inviò ai colleghi e che fu resa poi pubblica dalla redazione di Leggo. Una versione che poi confermò nei mesi successivi, ad esempio in un'intervista a Verissimo dichiarò: "Mentre di fronte a me c'era una persona che faceva il migliore amico, dietro le quinte si consumava un piano che andava in un'altra direzione". Di quel caso si parlò a lungo e portò all'uscita di Lorella Cuccarini dalla Rai. Da allora infatti è entrata a far parte di Amici di Maria de Filippi, il talent show di Canale5 nel quale ricopre il ruolo di insegnante di canto. Proprio ad Amici Matano e Cuccarini si incrociano di nuovo l'8 dicembre 2024, con il conduttore de La vita in Diretta ospite del programma per la presentazione del suo libro.

La posizione di Alberto Matano

Più volte è capitato che il giornalista calabrese si trovasse a smentire le voci di un rapporto non idilliaco con la ex ballerina. Una prima volta lo aveva fatto in un'intervista a La Repubblica nell'agosto 2020, decidendosi a commentare quanto accaduto e a contestare quanto è stato detto sul suo conto, sostendendo che Cuccarini avesse inventato tutto: "Non so cosa sia il maschilismo. Non ho fatto altro che fare il giornalista. Questo sì, l’ho fatto. Se vuol dire mancare di rispetto a qualcuno, allora mi arrendo. Di tutte le cose che si poteva inventare è la più surreale. Mia mamma è una storica femminista italiana, è stata consigliere delle Pari opportunità a Palazzo Chigi, vengo da una famiglia molto aperta. Mi è dispiaciuto perché davvero non so cosa sia il maschilismo".

Le parole di Matano su Cuccarini a Sanremo 2024

Successivamente Matano aveva parlato di Lorella Cuccarini, in occasione della partecipazione di quest'ultima a Sanremo 2024. Il conduttore de La Vita in Diretta lo aveva fatto con toni assolutamente concilianti, pronunciando queste parole di commento in trasmissione: "Amadeus riesce sempre a mettere insieme tutti gli ingredienti in un'alchimia magica. Ogni sera c'è un rappresentante del mondo dell'arte, del cinema, della comicità. Lorella (Cuccarini, ndr) racchiude in sé la conduzione, la danza, la canzone. È veramente bravo Amadeus".