Lorella Cuccarini: "Ritirarmi dalla tv? Il corpo a volte non risponde. Con mio marito ho vissuto momenti difficili" Showgirl, co-conduttrice di Sanremo e professoressa ad Amici, Lorella Cuccarini vanta una carriera in tv che va avanti da oltre quarant'anni. Il ritiro, però, è ancora lontano: "Non ci penso, ma il corpo non sempre risponde come vorrei". E sul rapporto col marito Silvio Testi: "Abbiamo affrontato delle difficoltà legate a lutti o preoccupazioni".

A cura di Sara Leombruno

Showgirl, co-conduttrice di Sanremo, professoressa ad Amici e ora attrice in uno spettacolo teatrale, Lorella Cuccarini è l'esempio di chi ha saputo riadattarsi negli anni mantenendo quasi sempre stabile la presenza in tv, facendone la storia. In un'intervista a La Stampa, racconta la sua carriera televisiva tra alti e bassi, ma non pensa ancora al ritiro: "Non ci penso, ma il corpo non sempre risponde come vorrei, ma la mente corre, ho ancora la voglia di alzare l’asticella e osare". E sul rapporto col marito Silvio Testi: "Abbiamo affrontato dei momenti difficili dettati da lutti o preoccupazioni".

"Il ritiro? Il corpo non sempre risponde come vorrei"

Lorella Cuccarini ha alle spalle 40 anni di carriera, attraversata anche da fasi di stallo in cui la tv era spenta per lei e allora si buttava sul teatro. Oggi, a quasi sessant'anni, non medita il ritiro: "Non ci penso, ma il corpo non sempre risponde come vorrei, ma la mente corre, ho ancora la voglia di alzare l’asticella e osare. Un’esperienza che mi manca è il cinema". Nel corso dell'intervista, l'ex showgirl ha anche rivolto un plauso a Pippo Baudo: "Mi ha dato la possibilità di debuttare ma soprattutto di crescere nel tempo. Mi ha protetta e indirizzata dandomi i giusti consigli". E sulla presunta simpatia per il centrodestra, che lascerebbe ipotizzare a un suo coinvolgimento in Rai: "Quella è sola un’altra delle tante etichette che mi danno, sbagliando. Quanto alla Rai, sono talmente felice di stare ad Amici che non penso ad altro. C’è un momento nella carriera in cui senti di avere ricevuto molto e vuoi mettere il tuo sogno a disposizione di chi invece lo sta ancora costruendo. Amici è questo per me. Cos’altro dovrei desiderare?".

Il rapporto col marito Silvio Testi e la figlia Chiara

Con Silvio Testi (pseudonimo di Silvio Capitta) è sposata dal ’91, ma tra di loro non c'è mai stata una crisi: "Se con questo termine si intende la messa in discussione del nostro rapporto, non ne abbiamo avuta nessuna. Abbiamo invece affrontato dei momenti difficili dettati per esempio da lutti o preoccupazioni, ma le discussioni fanno parte del volersi bene". Dalla loro unione sono nati quattro figli: Sara, Giorgio, Giovanni e Chiara. Quest'ultima, nel 2023 ha fatto coming out parlando apertamente del suo orientamento sessuale sui social, dichiarando di non amare le etichette e di potersi innamorate di un ragazzo, così come di una ragazza. Una notizia che Cuccarini ha affrontato "senza drammi": "Lei al momento ci era rimasta male, perché non era stato colto il senso della sua dichiarazione, ma io l’ho rassicurata: tutto si sarebbe sgonfiato già il giorno dopo. Infatti è andata così".

Lorella Cuccarini sugli stop di Angelina Mango e Sangiovanni

Ad Amici, Lorella Cuccarini è stata la coach di alcuni giovani artisti che oggi sono più che affermati nel panorama musicale italiano, come Angelina Mango o Sarah Toscano. Molti di loro, oggi sono costretti a prendersi una pausa anche a causa dei ritmi serrati cui sono sottoposti durante i tour o per l'uscita di nuovi singoli. Emblematico è il caso di Sangiovanni, ma anche quello della stessa Angelina. In merito alla questione, Cuccarini dà un consiglio preciso: quello di fermarsi quando necessario. "Anch’io ho iniziato presto a lavorare, ma all’epoca era tutto diverso. Potevi crescere, fare la gavetta, imparare. Oggi invece i ragazzi hanno addosso una pressione gigantesca: viene chiesto loro di essere tutto e subito, e il confronto è con i colleghi di tutto il mondo – ha detto la prof – Secondo me dovrebbero pianificare in anticipo degli stop. Se sei giovane ti senti infaticabile, invece il burnout non conosce età: bisogna ascoltare il proprio corpo. Siamo umani".