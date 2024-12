video suggerito

Ad Amici Pettinelli chiama tre cantanti approvati da Cuccarini, ma la prof non si presenta: “Senza rispetto” Anna Pettinelli ha convocato in studio alcuni cantanti già visionati durante i provini per proporli come possibili sostituti di Luke ad Amici. Con lei avrebbe dovuto esserci la prof Cuccarini, che però non si è presentata e non ha avvertito la collega, se non con un messaggio alla produzione. La reazione di Pettinelli e del ragazzo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Elisabetta Murina

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Nella scuola di Amici 24 continua la discussione tra Anna Pettinelli e Lorella Cuccarini riguardo a Luke. La prima prof sostiene che la collega debba sostituire il cantante con un allievo più capace e adatto a un percorso nella scuola. La diretta interessata però non sembra disposta a volerlo fare, pur avendo accettato di rivedere alcuni ragazzi approvati durante i provini. Tuttavia, Cuccarini non ha mai dato via libera, come si è visto nel daytime di mercoledì 4 dicembre.

Cuccarini non si presenta all'incontro con Pettinelli, la reazione dell'insegnante

Anna Pettinelli ha convocato in studio tre ragazzi, Asia, Filippo e Gianluca, che durante i provini avevano ricevuto la sua preferenza e quella della collega. Al momento del riascolto, però, Cuccarini ha deciso di non ripresentarsi. La produzione ha detto agli aspiranti allievi di uscire e ha comunicato la notizia a Pettinelli: "Ti comunico che Lorella ha deciso di non venire. Ti leggo cosa ha detto all'autore che ha parlato con lei". La professoressa non ha reagito bene: "Ah nemmeno una telefonata? Se per gentilezza non mi leggi il comunicato perché non mi interessa. Non è una mancanza di rispetto verso di me, ma verso i ragazzi che vengono da fuori Roma e sono venuti per farsi ascoltare anche da lei".

La produzione, per correttezza di informazioni, ha però letto le parole di Cuccarini, che ha scelto di non presentarsi perché si sente in difficoltà nei confronti del suo allievo Luke: "Non ho ritenuto opportuno venire all'incontro, ti avevo detto ‘vediamo'. Non mi serve la balia per ricordami dei ragazzi e questa tua iniziativa mi ha messo in difficoltà con Luke". "Cosa viene a fare a vedere i provini se è in difficoltà a sentire gente più brava di Luke?", ha concluso la professoressa.

La reazione di Luke e dei ragazzi

Seduto in casetta con gli altri compagni, Luke ha assistito alle esbizioni dei ragazzi e ai commenti della professoressa Pettinelli. "Deve far passare che la Cuccarini è un mostro", ha commentato il cantante. E ha poi aggiunto: "Posso fare tre sfide, non c'è problema. Se merito di uscire, allora esco". In sua difesa è intervenuta Senza Cri, che ha detto: "Luca sta facendo tremila sfide, le passa tutte, vorrà dire qualcosa?".