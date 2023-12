Alberto Matano su Lorella Cuccarini dopo gli screzi: “Alchimia magica a Sanremo 2024, bravo Amadeus” Alberto Matano a La Vita In Diretta si è complimentato con Amadeus per le scelte fatte per il prossimo Festival di Sanremo, poi ha citato Lorella Cuccarini, sua ex collega: “Lei che racchiude in sé la conduzione, la danza, la canzone”. Tre anni fa lei lo accusò di maschilismo e prevaricazione.

A cura di Gaia Martino

Alberto Matano nel suo programma La Vita in Diretta ha nominato Lorella Cuccarini, sua ex collega, scelta come co-conduttrice del prossimo Festival di Sanremo 2024. Un episodio salito subito alla ribalta visti i precedenti che legano i due presentatori televisivi. È successo nella puntata del contenitore di Rai 1 ieri, 30 novembre, all'indomani dell'annuncio di Amadeus al Tg1 sulla prossima edizione della kermesse. "Lui riesce sempre a mettere insieme tutti gli ingredienti in un'alchimia magica" ha dichiarato Matano prima di citare la sua ex collega con la quale ha interrotto ogni rapporto da circa tre anni.

Il commento di Alberto Matano su Lorella Cuccarini a Sanremo 2024

Alberto Matano a La Vita In Diretta ieri, giovedì 30 novembre, ha commentato le scelte di Amadeus fatte per il prossimo Festival di Sanremo. "Amadeus riesce sempre a mettere insieme tutti gli ingredienti in un'alchimia magica. Ogni sera c'è un rappresentante del mondo dell'arte, del cinema, della comicità. Lorella (Cuccarini, ndr) racchiude in sé la conduzione, la danza, la canzone. È veramente bravo Amadeus". Il commento sulla Cuccarini ha scatenato subito numerose reazioni. Per la prima volta, in questo caso, Alberto Matano ha citato la sua ex collega dopo la mail al veleno e la lite dietro le quinte, fatti che allontanarono definitivamente la conduttrice dalla Rai.

L'addio di Lorella Cucarini alla Rai e lo scontro con Alberto Matano

Lorella Cuccarini al termine della stagione 2019/2020 abbandonò La Vita In Diretta e lo fece in aperta polemica con Alberto Matano. Accusò il collega di maschilismo e prevaricazione in una lettera che inviò ai colleghi e che fu resa poi pubblica dalla redazione di Leggo. Poi a Verissimo dichiarò: "Mentre di fronte a me c'era una persona che faceva il migliore amico, dietro le quinte si consumava un piano che andava in un'altra direzione". Di quel caso se ne parlò a lungo e favorì l'uscita della conduttrice dalla Rai. Da allora infatti è entrata a far parte di Amici di Maria de Filippi, il talent show di Canale5 nel quale ricopre il ruolo di insegnante di canto. Lo scorso giugno fu anche invitata a tornare a viale Mazzini, scrisse Dagospia, ma la risposta fu negativa. Ora Lorella Cuccarini è pronta a vivere nuovi emozioni sul palco del Festival in qualità di co-conduttrice: non si esclude che gli eventi e i (possibili) collegamenti con La vita in diretta da Sanremo sanciranno una pace con il suo (ex) collega.