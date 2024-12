video suggerito

Ad Amici pace mancata tra Matano e Cuccarini con il libro in regalo, Maria De Filippi: “Dallo ai ragazzi” Ad Amici Alberto Matano incrocia per la prima volta in Tv Lorella Cuccarini. De Filippi gli chiede se voglia regalare il suo libro a qualcuno, ma quando Matano chiede se possa scegliere anche un coach, la conduttrice fa una scelta inattesa. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Andrea Parrella

L'ubiquità televisiva di Alberto Matano è una caratteristica di queste ultime settimane. Il conduttore de La Vita in Diretta sta partecipando a svariati programmi televisivi per pubblicizzare l'uscita del suo primo romanzo. Un battage pubblicitario che è iniziato con la partecipazione come ballerino per una notte a Ballando con le Stelle, dove è anche giudice speciale ogni settimana, per poi proseguire con Che Tempo Che Fa sul Nove, Domenica In dall'amica Mara Venier e, per finire, anche Amici.

Matano ad Amici, l'attesa per l'incrocio con Lorella Cuccarini

Matano è stato infatti ospite di Maria De Filippi nella puntata dell'8 dicembre, per fare da giudice alle prove di danza degli allievi. Un'ospitata su cui concentrava una certa attesa, trattandosi di uno dei primi momenti di incrocio in Tv tra Matano e Lorella Cuccarini, ex coppia alla conduzione de La Vita in Diretta separatasi a seguito di un'uscita polemica da parte di Lorella Cuccarini nei confronti del collega, accusato di maschilismo nel 2020. Matano ha poi risposto alle accuse della collega e la situazione pare essersi rasserenata con il tempo, ma una certa attenzione per la sua partecipazione ad Amici era legittima e Maria De Filippi non si è lasciata scappare l'occasione di approfittarne.

Maria De Filippi stuzzica Matano, poi cambia idea

Nessuna interazione diretta in puntata tra Matano e Cuccarini, ma è stata la conduttrice a giocare, chissà se volontariamente, la cosa. Nel chiamare Alberto Matano a raccontare il suo libro, ha chiesto all'autore: "A chi vuoi regalarlo per non fare torto a nessuno?". Matano, incerto, ha chiesto: "Posso regalarlo anche ai coach?". De Filippi era sul punto di acconsentire, ma poi sospinta dal pubblico ha chiesto a Matano di scegliere tra gli allievi. "Siccome c'è molta passione e io sono un ragazzo del sud, un po' latino, lo do ad Alessia", ha detto quindi Matano. Forse un'occasione persa, è abbastanza prevedibile che il giornalista avrebbe scelto Lorella Cuccarini per siglare la pace con la collega.