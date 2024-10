video suggerito

La storia di Enzo ad Affari Tuoi: “Sono un volontario. La missione più importante durante il Covid” Finale amaro per Enzo, volontario albino, ad Affari Tuoi: la sua partita si è conclusa senza esultare. Lui e la moglie Claudia sono tornati a casa con 100 euro: il pacco che avevano pescato inizialmente, poi cambiato, conteneva 200mila euro. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

Enzo è stato il protagonista della puntata di Affari Tuoi di questa sera, venerdì 25 ottobre 2024. Da Bergamo, è stato pacchista per 32 puntate, e in studio, prima di iniziare la sua partita ha raccontato di sé: "Sono stato carabiniere, oggi lavoro per la sanità albina, a Bergamo. Sono stato in Armenia, in Albania per la Guerra del Kosovo, ma la missione più importante l'ho fatta durante il Covid. Per allestire l'ospedale, in 10 giorni, abbiamo lavorato 20mila ore circa. Ho avuto la fortuna di essere un volontario". Ad accompagnarlo la moglie Claudia: "Enzo è un marito bravissimo. Stiamo insieme da 42 anni, sposati da 38. Sono un po' sensitiva, percepisco energie". La coppia di coniugi è tornata a casa con 100 euro.

La partita di Enzo ad Affari Tuoi

I primi sei tiri di Enzo si sono conclusi con il "podio intatto", quindi con le cifre più alte del tabellone ancora in gioco. Il dottore, alla prima chiamata, ha offerto al concorrente 40mila euro. "Bella cifra, sono tanti soldi. Noi non molliamo mai, nei momenti difficili. Decido di andare avanti", le parole di Enzo prima di proseguire il gioco. I nuovi tiri hanno eliminato altre cifre blu e nello studio si sono scatenate le campane in festa. Il dottore gli ha allora proposto il cambio, ma il concorrente ha risposto senza esitare: "Rifiutiamo, andiamo avanti". I tre tiri seguenti hanno eliminato dal tabellone 100mila euro, poi 300mila euro, infine 15mila euro. Il dottore gli ha allora offerto 20mila euro, ma Enzo e la moglie hanno deciso di proseguire la loro partita. Eliminati 75euro dal tabellone, il dottore gli ha proposto di nuovo il cambio. "Non abbiamo numeri, ma il 18 mi chiama. Accettiamo", le parole di Enzo prima di fare il cambio pacco. Nel suo c'erano 200mila euro.

Il dottore ha offerto al concorrente 1 tiro o 9mila euro, poi rifiutati. "Ormai siamo qui, giochiamo", le parole prima di eliminare dal tabellone tre cifre blu. La nuova chiamata del dottore si è conclusa con l'offerta dal valore di 11mila euro.

Il finale di Enzo e Claudia: tornano a casa con 100 euro

Enzo e la moglie hanno deciso di rifiutare l'offerta del dottore e proseguire la partita, giunta quasi al finale. Il terzultimo pacco da aprire ha svelato, però, 50mila euro. Il concorrente ha scelto di concludere la partita senza andare alla Regione Fortunata: sul tabellone solo 20mila euro e 100 euro. Il dottore gli ha allora offerto il cambio, ma Enzo ha deciso di rifiutarlo. "I miei figli, Andrea e Chiara. Lui è illustratore di fumetti, Lei è assistente scenografa. Doveva essere qui ma ha la prima a teatro, a Bergamo. Siamo molto orgogliosi, hanno fatto quello che volevano della loro vita" ha raccontato Enzo sulla sua famiglia. Lui e la moglie Claudia stanno ristrutturando un piccolo appartamento, "sono iniziati ora i lavori, ci servirebbe una mano", ha spiegato prima di commuoversi. Lui e Claudia, purtroppo, sono tornati a casa con soli 100 euro.