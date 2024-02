Aurora Ramazzotti balla insieme al piccolo Cesare con pantaloni verde lime Aurora Ramazzotti ha condiviso un momento della sua quotidianità condiviso con il figlio Cesare, con un outfit che non è passato decisamente inosservato. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Arianna Colzi

Aurora Ramazzotti

Aurora Ramazzotti condivide spesso sui social alcuni momenti della vita quotidiana insieme al figlio Cesare, avuto dal compagno Goffredo Cerza. Il piccolo, che il 30 marzo compirà un anno, è sempre protetto dalla conduttrice e influencer, che ha più volte dichiarato di non volerlo esporre pubblicamente sui social: per questo il piccolo è sempre ripreso di spalle. La primogenita di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti ha raccontato nelle storie, con la sua consueta ironia, che, ogni mattina, da quando è diventata mamma fa colazione al bar insieme al figlio, con un outfit piuttosto riconoscibile: lo stesso che ha indossato mentre balla con il bimbo.

Aurora Ramazzotti balla con il piccolo Cesare

Aurora Ramazzotti con slipper in pelo e pantaloni lime

Per portare a spasso il figlio Cesare, Aurora Ramazzotti sceglie un paio di slippers in pelo. Queste scarpe con plateau sono il modello Tazz di Ugg Australia e vengono vendute a 129 euro sul web. I pantaloni lime di Aurora Ramazzotti sono oggetto della sua autoironia, visto che in una storia pubblicata su Instagram l'influencer scrive: "Avanti, denunciatemi", riferendosi divertita al look comfy.

Il look comfy di Aurora Ramazzotti

Nella storia successiva, pubblicata sempre sul suo profilo social, Aurora Ramazzotti balla sulle note dei Rolling Stones indossando i pantaloni verde lime. Cesare, che ormai ha 10 mesi, sta iniziando a muovere i primi passi e di dirige verso di lei. Ramazzotti, infatti, ha aggiunto una breve frase al video, commentando il fatto che il figlio stia iniziando a camminare: "Aspettando il momento in cui inizierà a ballare anche lui".

Aurora Ramazzotti balla con il figlio Cesare