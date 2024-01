Aurora Ramazzotti dice addio alla culla di Cesare: ora il bimbo ha un lettino “da grande” Il piccolo Cesare sta crescendo e Aurora Ramazzotti è stata costretta a fare una piccola rivoluzione nella sua cameretta: ha detto addio alla culla e ha aggiunto un lettino “da grande”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Aurora Ramazzotti è diventata mamma da meno di un anno ma, nonostante ciò, si è già resa conto del fatto che mettere al mondo un bebé è un evento emozionante che stravolge completamente la vita e non solo perché ci si ritrova a prendersi cura di un piccolo che diventa il centro dei propri giorni. Essere genitore significa anche affrontare piccoli "inconvenienti" quotidiani, dalle notti in bianco alla stanchezza, sapendo però che tutto verrà ripagato con il sorriso del piccolo. Cesare, inoltre, sta crescendo a vista d'occhio, basti pensare al fatto che proprio di recente la sua mamma ha dovuto rivoluzionare l'arredamento della stanzetta: ecco con cosa ha sostituito la culletta del bimbo nelle ultime ore.

"Ciao ciao culla"

Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza si sono trasferiti in una nuova casa milanese quando hanno scoperto che sarebbero diventati genitori e ancora oggi continuano ad aggiungere dei nuovi oggetti d'arredo davvero esclusivi, un esempio? La lampada luminosa dallo stile pop che riproduce mamma e figlio. Ora l'influencer ha aggiunto un piccolo dettaglio inedito alla stanzetta di Cesare: complice il fatto che tra qualche settimana il bimbo compirà un anno (e dunque cresce in modo visibile giorno dopo giorno), ha tolto la culla e ha aggiunto un lettino un po' più grande. Naturalmente ha documentato tutto sui social, commentando l'evento con queste parole: "E così… ciao ciao culla, benvenuto lettino da grande".

Il nuovo lettino di Cesare

Com'è il nuovo lettino di Cesare? Si tratta di una struttura total white per bambini un po' più grandi della sua età ma che di sicuro tra qualche mese sarà perfetta anche per lui. Ha le spalliere decorate con delle imbottiture a effetto cuscino, mentre sui lati ha le classiche protezioni anti-caduta. Copertine in grigio chiaro, pupazzi che si illuminano all'altezza del pancino e una giostrina musicale attaccata alla struttura, così da favorire il sonno: di sicuro il bimbo trascorrerà delle nottate da sogno nella sua cameretta. Ad attirare le attenzioni dei fan di Aurora è stato anche il tappeto sul pavimento, un adorabile scendiletto a fondo bianco decorato con delle arance vitaminiche.

Aurora Ramazzotti e il piccolo Cesare