Aurora Ramazzotti in casa ha una scultura luminosa di design: è personalizzata con lei e Cesare Aurora Ramazzotti ha mostrato sui social un nuovo oggetto di design che ha arricchito la sua casa milanese: si tratta di una scultura luminosa colorata e personalizzata. Dove avevamo già visto l’opera d’arte?

Aurora Ramazzotti si è trasferita col compagno Goffredo Cerza in una nuova casa a Milano da quasi un anno, per la precisione da quando era incinta del piccolo Cesare. Cosciente del fatto che il bimbo avrebbe stravolto sia la sua vita che gli spazi domestici, ha pensato bene di dire addio al vecchio appartamento, traslocando in una abitazione più grande, perfetta per una famiglia. Solo di recente, però, ha rivelato un nuovo oggetto di design che è andato arricchire l'arredamento, di cosa si tratta? Di una scultura luminosa di design personalizzata e colorata, un modello super trendy che è ormai diventata la più desiderata dalle star: ecco chi l'ha realizzata.

La scultura luminosa a casa di Aurora Ramazzotti

Al motto di "No place like home", Aurora Ramazzotti ha condiviso una foto del salotto, facendo un primo piano sulla nuova lampada di design che ha reso l'arredamento ancora più sofisticato. Si tratta di una scultura luminosa firmata da Marco Lodola, l'artista più desiderato del momento, visto che proprio di recente ha realizzato un'opera d'arte simile per i Ferragnez. Così come la lampada che Chiara e Fedez hanno usato nella sala dei giochi della loro nuova casa, anche la scultura di Aurora è a forma di cuore rosso fuoco ed è personalizzata con un'immagine cartoon che riproduce le sue sembianze in mentre tiene il piccolo Cesare tra le braccia.

La scultura luminosa di Marco Lodola

Chi è l'artista che firma le lampade colorate e pop

La lampada colorata firmata da Marco Lodola è una vera e propria opera d'arte iconica, tanto da essere diventata l'oggetto del desiderio delle star. L'artista è tra i più apprezzati del momento: fondatore del Nuovo Futurismo negli anni '80, ha esposto nelle principali città d'Europa, dell'Asia e dell'America, ha collaborato con importanti industrie come Swatch, Coca-Cola, Harley Davidson, Ducati, ha illuminato le vetrine delle boutique Dior e ha decorato la facciata dell'Ariston durante il Festival di Sanremo 2008. Quanto costano le sue sculture luminose? I prezzi si aggirano tra i 200 e i 450 euro ma, considerando il fatto che quella di Aurora non solo è più grande delle tradizionali ma è anche personalizzata, il suo valore potrebbe essere decisamente più elevato.