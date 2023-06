Aurora Ramazzotti torna a correre dopo il parto: “Ho rimesso le scarpe da corsa dopo un anno” Aurora Ramazzotti si allena regolarmente e non ha smesso neanche durante la gravidanza, ma un’attività le era mancata moltissimo: la corsa.

A cura di Beatrice Manca

Aurora Ramazzotti è diventata mamma da pochi mesi e sui social documenta la sua nuova quotidianità, dai soprannomi buffi per il piccolo Cesare Augusto fino alle passeggiate al parco sotto al sole primaverile. La conduttrice tv e influencer ha anche ripreso ad allenarsi. Qualche settimana fa è tornata in palestra, ma durante il weekend ha ripreso l'attività che ama di più: la corsa, immortalandosi sui social con cappellino, leggings e occhiali da sole.

Aurora Ramazzotti: "Sono molto fiera di me"

In una serie di storie su Instagram, Aurora Ramazzotti ha raccontato del suo amore per la corsa, attività per lei "imparagonabile" a qualsiasi altro sport che pratica. Aveva smesso di correre ben prima della gravidanza, spiega, e non se la sentiva di riprendere col pancione (anche se molte donne lo fanno, dopo aver consultato il proprio medico). "Mi mancava veramente tanto – spiega – stamattina mi sono svegliata e ho detto ‘vado'. Ho controllato che fosse sicuro, a due mesi dal parto, e ho seguito un po' il mio istinto. Sono molto fiera di me". Poi incoraggia tutti a buttarsi senza aspettative e conclude dicendo: "la ripresa è dura, ma appagante da morire".

Instagram Story di Aurora Ramazzotti

Il look sportivo con leggings e top

Per la corsa mattutina l'influencer ha scelto un completino nero, composto da top Nike e leggings coordinati. Ai piedi indossa le scarpe da running: "Non le mettevo da più di un anno". Ha completato il look con un cappellino da baseball e un paio di occhiali da sole con montatura in metallo e le lenti sfumate di blu. Il momento più appagante? Subito dopo la doccia: "Mi era mancata questa sensazione", dice contenta. Chissà che il suo messaggio non ispiri altre persone a ritrovare l'amore per lo sport!