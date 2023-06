Aurora Ramazzotti, quali sono i soprannomi “improbabili” che ha dato a Cesare Aurora Ramazzotti non ha perso l’ironia che da sempre la contraddistingue da quando è diventata mamma e sui social lo ha dimostrato per l’ennesima volta rivelando gli “improbabili” soprannomi di Cesare.

A cura di Valeria Paglionico

Aurora Ramazzotti è diventata mamma da poco più di due mesi e non potrebbe essere più felice: il piccolo Cesare ha riempito la sua vita d'amore, rendendo ancora più solida la relazione col neo-papà Goffredo Cerza. Sebbene inizialmente abbia trovato qualche problema ad affrontare gli inconvenienti della maternità, dall'allattamento alla pancetta post-parto, ora è serenissima e si gode al massimo ogni emozione di questa nuova esperienza. Porta il bimbo con lei praticamente ovunque, dal supermercato ai set fotografici, dando prova di essere una mamma multitasking. La caratteristica che non ha perso con la maternità? L'ironia.

L'indovinello per i fan: "Cesare detto?"

Il nome completo di Cesare è Cesare Augusto e a rivelarlo è stato il suo papà con una torta personalizzata pochi giorni dopo la sua nascita. Da allora spesso la nonna Michelle Hunziker lo definisce un vero e proprio "imperatore" ma in quanti sanno come viene chiamato tra le mura domestiche dalla mamma? Aurora Ramazzotti lo ha rivelato sui social, lanciando un indovinello ai fan. Sullo sfondo di un video in cui tiene per mano il piccolo ha scritto: "Cesare ha un soprannome improbabile, oltre a banano, vediamo se qualcuno riesce a indovinarlo. Cesare detto?".

L’indovinello di Aurora Ramazzotti

I soprannomi del piccolo Cesare

Le ipotesi dei followers sono state le più svariate e Aurora non ha esitato a rivelare quelle più originali, da "murzillo saporito" a "Cleopatro", fino ad arrivare a "Oreste". Nel momento in cui un fan le ha proposto "Cesarino", lei ha risposto "Fuocherello". Il mistero è stato risolto poco dopo quando qualcuno ha indovinato con "Rino". La neomamma ha poi precisato dicendo "Cesarino detto Rino", il tutto accompagnato dall'emoticon di una banana. Insomma, il piccolo di casa Ramazzotti-Cerza sembra essere destinato a sviluppare una spiccata ironia: da grande apprezzerà i soprannomi che gli sono stati dati?