Aurora Ramazzotti al supermercato con Cesare: niente passeggino, usa la fascia portabebè Di recente Aurora Ramazzotti era stata travolta dalle critiche per essersi presa “un’ora d’aria” dalla vita da mamma ma ora è tornata sui social rispondendo in maniera sottile agli haters. Ha dimostrato di portare sempre con lei il piccolo Cesare, anche quando va al supermercato: ecco le foto.

A cura di Valeria Paglionico

Aurora Ramazzotti è diventata mamma da poco più di un mese e non potrebbe essere più felice, anche se, come ogni donna che affronta la maternità per la prima volta, si è ritrovata ad affrontare non pochi cambiamenti, dalle notti in bianco all'esperienza dell'allattamento. Per fortuna, però, ha sempre al suo fianco sia il compagno Goffredo Cerza che la mamma Michelle Hunziker, che non esitano a prendersi cura del piccolo Cesare ogni volta che possono. Nelle ultime ore si è mostrata alle prese con la spesa al supermercato e ha portato il bimbo con lei in versione "koala": ecco cosa ha usato per tenerlo stretto al petto anche nel bel mezzo degli scaffali.

L'alternativa al passeggino di Aurora Ramazzotti

Fino ad oggi Aurora Ramazzotti si era mostrata sempre con il passeggino al suo fianco, nelle ultime ore ha cambiato registro e ha portato Cesare con lei in una fascia portabebè. Di cosa si tratta? Di una striscia di tessuto lungo più di quattro metri che va avvolta intorno al busto, così da poter camminare con il bambino attaccato al petto ma tenendo le mani libere. Cesare stava così comodo da essersi addormentato tra le corsie del supermercato, mentre la mamma si è lasciata immortalare in versione casual al motto di "Vicini vicini". Cappello con la visiera, parka trapuntato, sneakers Nike e jeans: Aurora è letteralmente raggiante da quando è diventata mamma.

Aurora Ramazzotti con la fascia portabebè

Aurora Ramazzotti contro gli haters

Le foto al supermercato con Cesare sono arrivate dopo un post che aveva fatto finire Aurora al centro del mirino degli haters. Ieri pomeriggio si era mostrata seduta al bar mentre beveva un succo di frutta al motto di "Un'ora d'aria per mami", cosa che aveva scatenato innumerevoli polemiche.

Aurora Ramazzotti parla delle critiche ricevute

Il motivo? In molti la definivano "privilegiata" perché sarebbero poche le neomamme come lei che avrebbero la possibilità di concedersi un'ora di libertà lontane dal piccolo o dalle faccende domestiche. Aurora, però, non si è lasciata sopraffare dalle offese e ha risposto che in verità Cesare era proprio accanto a lei. Infine ha inoltre aggiunto "Poi un giorno parleremo del fatto che, se si ha la possibilità e la voglia di farlo, prendersi del tempo per sé è importante per la salute mentale". Ancora una volta la figlia di Michelle ha dimostrato di essere una donna iper moderna e di saper sempre cogliere il meglio da ogni situazione, anche dagli attacchi social.